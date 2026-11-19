Osmanlı tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Sultan II. Abdülhamid dönemini farklı disiplinlerin perspektifinden değerlendirmeyi amaçlayan seminerler, Esenler Belediyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek programda, dönemin yönetim anlayışından dış politikasına, ekonomik yapısından eğitim ve sağlık politikalarına kadar pek çok konu kapsamlı şekilde incelenecek

FARKLI YÖNLERİYLE ELE ALINACAK

Her çarşamba 19.00’da gerçekleştirilecek seminerlerin ilkinde, 2 Aralık’ta Prof. Dr. Ali Akyıldız, “Sultan II. Abdülhamid'in Yönetim Anlayışı” başlığıyla katılımcılarla buluşacak. 9 Aralık’ta Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, “Sultan II. Abdülhamid ve Dış Politika”; 16 Aralık’ta Prof. Dr. Ömerül Faruk Bölükbaşı, “Sultan II. Abdülhamid, Ekonomi ve Mali Yapı”; 23 Aralık’ta ise Dr. Elif Tuğçe Kurt, “Sultan II. Abdülhamid, Fotoğraf ve Görsel Hafıza” başlıklı sunumlarıyla dönemin farklı yönlerini değerlendirecek.

Aralık ayının son semineri, 30 Aralık’ta Doç. Dr. Elif Gültekin’in “Sultan II. Abdülhamid ve Sağlık Politikaları” başlıklı sunumuyla gerçekleştirilecek. Yeni yılın ilk seminerinde ise 6 Ocak’ta Prof. Dr. Filiz Dığıroğlu, “Sultan II. Abdülhamid, Basın ve Yayın” konusunu ele alacak. 13 Ocak’ta Prof. Dr. Mustafa Gündüz, “Sultan II. Abdülhamid ve Eğitim”; 20 Ocak’ta Doç. Dr. Şerif Esendemir, “Sultan II. Abdülhamid, Sosyal Devlet Anlayışı”; 27 Ocak’ta Prof. Dr. Davut Hut ise “Sultan II. Abdülhamid, Şehircilik ve Altyapı” başlıklı sunumlarıyla katılımcılarla buluşacak.

SON BAŞVURU 30 KASIM

Seminerlerin son oturumu, 3 Şubat 2027’de Prof. Dr. Cezmi Eraslan’ın “Sultan II. Abdülhamid'in Mirası” başlıklı sunumuyla gerçekleştirilecek. Program, 10 Şubat 2027’de düzenlenecek “Vefatının 109. Yılında Sultan II. Abdülhamid: Devlet Adamlığı, Eğitim ve Kültür Mirası” başlıklı kapanış paneliyle sona erecek.

Osmanlı tarihine ilgi duyan herkese açık olan seminerlere katılım için 30 Kasım 2026 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. Programın 10 seminer ve kapanış panelinden oluşan tüm oturumlarına eksiksiz katılan katılımcılara ise kitap seti hediye edilecek.