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Spor

Tarihin en çok kazanan sporcusu belli oldu

Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Amerikan futbol oyuncusu Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 12:25:00 - 2020-07-07 13:28:16
Tarihin en çok kazanan sporcusu belli oldu

Amerikan Futbol Ligi'nin son şampiyonu Kansas City Chiefs, oyun kurucu Patrick Mahomes'in sözleşmesini 10 yıl uzattı. Mahomes, bonuslarla birlikte kazanacağı 503 milyon dolar ile spor tarihinin en çok kazandıran sözleşmesine imza attı.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Kansas City Chiefs, oyun kurucusu Patrick Mahomes ile 10 yıllık sözleşme imzaladı.

Şubat ayında oynanan Super Bowl'da, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla yenerek 50 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Kansas City Chiefs, 24 yaşındaki yıldızı Mahomes'i 10 yıllık sözleşmeyle takımda tuttu.

Tarihin En Yüksek Ücretli Oyuncusu Oldu

Mahomes, bonuslarla birlikte 503 milyon dolarlık sözleşmeye imza atarken, bu sözleşme spor tarihinin en yüksek ücretli sözleşmesi oldu.

Takımının başarısında büyük rol oynayan Mahomes, NFL tarihinde Super Bowl şampiyonluğunu ve en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanan en genç oyun kurucu olarak tarihe geçmişti.

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