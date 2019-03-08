0553 313 94 23

Tarihin en büyük operasyonunu deşifre ediyoruz: 8 Mart kadınları istismar gününe dönüştü

8 Mart Dünya Kadınlar günü, her yıl kutlanırken İslam düşmanlarının etkili silahı haline geldi. Tüketime teşvik edilen kadınlar yüceltilerek hem kapitalizme ucuz iş gücü haline getiriliyor, hem de ailelerinden koparılıyor.

08 Mart 2019 Cuma 21:38

8 Mart Dünya Kadınlar günü, her yıl kutlanırken İslam düşmanlarının etkili operasyonel silahına dönüşmüş durumda.

Malum medya operasyonel silah olarak kullanıyor

Her yıl kutlanan kadınlar günü karanlık güçlerin kadını kışkırtma gününe dönüştü.

Soros destekli malum medya, kadınlar gününde sokağa çağırarak provokasyon yaptı. Hastalıklı zihniyet, kadın hakkı üzerinden sapkın eşcinsel propaganda yapmayı da ihmal etmedi. 

Sosyalist menşeili gün üzerinden kapitalistler kazanıyor

Kapitalizme köle yaptığı kadınlara gün kutlatan kapitalistler, anneleri ailelerden kopararak aileleri parçalama çarkını işletiyor. Tüketime yönlendirdiği kadınları ucuz iş gücü olarak gören kapitalistler, hem kadınları yüceltiyormuş gibi görünürken hem de onu maddi, manevi ve cinsel olarak sömürmeye devam ediyor.

Kadınlar günü aldatmacası!

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:38
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar günü
  2. Kapitalizm
  3. aileyi parçalama operasyonu

YORUM YAZ

  • NurNur26 dk önce
    Lanetli lut kavmini canlandırmaya çalışanlara lanet olsundevlet bu sapıkları engellesin ak partinin ibnelerin lezbiyenlerin oyuna ihtiyacı yok ülkemizde bu sapıkları görmek istemiyoruz
  • Gecit YOKGecit YOK31 dk önce
    escinsellik = pedofili. cocuk istismarcilarin cogu gaydir. cinsiyet esitligi kripto pedofilidir. kafire gecit yok. gebereceksiniz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan: Aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırı altındayız!
  1. Erdoğan: Aile yapımızı sarsmaya..
  2. Hatalı sollama yapan tır otomobile..
  3. İmamoğlu: “Kadına dönük saygısız ortam..
  4. Cinayete kurban giden kadınlar için..
  5. Dışişleri Bakanlığından Belçika’nın..
  6. AK Parti'li Çelik'ten "Türkiye'nin..
  7. "Tank Palet Fabrikası özelleşmedi"
  8. "Hiçbir belediyeyi engellememiz söz..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınlar Günü..
  10. Azez’de ÇATOM kuruluyor
  11. İl Genel Meclisi Başkanı Karakuş’dan..
  12. Polateli ilçesinde Seçim Güvenliği..
  13. ABD'den Türkiye'ye kurulan köprüyle..
  14. Gazişehir Gaziantep - Tetiş Yapı..
  15. Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi:..
  16. Sakarya'daki silahlı saldırı davası
  17. Maçın ardından
  18. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
  19. Türk dünyasından kadın sanatçılar..
  20. Ayak burkulması nasıl tedavi edilir?
  21. Bakan Kurum, Zeytinburnu'nda..
  22. Sunta fabrikasındaki kızgın yağ kazanı..
  23. Sancaktepe Başkan Adayı Döğücü..
  24. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 2 -..
  25. Şirinevler’de silah sesi yükseldi: 1..
  26. Belçika'da Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü
  27. Çanakkale’deki silahlı soyguna 4..
  28. Bakan Koca seçim bürosu açılışına..
  29. Tarihin en büyük operasyonunu deşifre..
  30. Özlem Çerçioğlu, Koçarlı’da kadınlarla..
Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

Günün Karikatürü

8 Mart 2019
Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem