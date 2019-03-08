Tarihin en büyük operasyonunu deşifre ediyoruz: 8 Mart kadınları istismar gününe dönüştü

8 Mart Dünya Kadınlar günü, her yıl kutlanırken İslam düşmanlarının etkili operasyonel silahına dönüşmüş durumda.

Malum medya operasyonel silah olarak kullanıyor

Her yıl kutlanan kadınlar günü karanlık güçlerin kadını kışkırtma gününe dönüştü.

Soros destekli malum medya, kadınlar gününde sokağa çağırarak provokasyon yaptı. Hastalıklı zihniyet, kadın hakkı üzerinden sapkın eşcinsel propaganda yapmayı da ihmal etmedi.

Sosyalist menşeili gün üzerinden kapitalistler kazanıyor

Kapitalizme köle yaptığı kadınlara gün kutlatan kapitalistler, anneleri ailelerden kopararak aileleri parçalama çarkını işletiyor. Tüketime yönlendirdiği kadınları ucuz iş gücü olarak gören kapitalistler, hem kadınları yüceltiyormuş gibi görünürken hem de onu maddi, manevi ve cinsel olarak sömürmeye devam ediyor.

Kadınlar günü aldatmacası!