Tarihin en büyük operasyonunu deşifre ediyoruz: 8 Mart kadınları istismar gününe dönüştü
8 Mart Dünya Kadınlar günü, her yıl kutlanırken İslam düşmanlarının etkili silahı haline geldi. Tüketime teşvik edilen kadınlar yüceltilerek hem kapitalizme ucuz iş gücü haline getiriliyor, hem de ailelerinden koparılıyor.08 Mart 2019 Cuma 21:38
8 Mart Dünya Kadınlar günü, her yıl kutlanırken İslam düşmanlarının etkili operasyonel silahına dönüşmüş durumda.
Malum medya operasyonel silah olarak kullanıyor
Her yıl kutlanan kadınlar günü karanlık güçlerin kadını kışkırtma gününe dönüştü.
Soros destekli malum medya, kadınlar gününde sokağa çağırarak provokasyon yaptı. Hastalıklı zihniyet, kadın hakkı üzerinden sapkın eşcinsel propaganda yapmayı da ihmal etmedi.
Sosyalist menşeili gün üzerinden kapitalistler kazanıyor
Kapitalizme köle yaptığı kadınlara gün kutlatan kapitalistler, anneleri ailelerden kopararak aileleri parçalama çarkını işletiyor. Tüketime yönlendirdiği kadınları ucuz iş gücü olarak gören kapitalistler, hem kadınları yüceltiyormuş gibi görünürken hem de onu maddi, manevi ve cinsel olarak sömürmeye devam ediyor.
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