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‘Tarihimizi Aydınlatan Belgeler’ kitabının yazarından Rektör Aldemir’e ziyaret

Araştırmacı yazar, emekli Başsavcı Necdet Bayraktaroğlu, ADÜ Rektörü Prof.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:27
‘Tarihimizi Aydınlatan Belgeler’ kitabının yazarından Rektör Aldemir’e ziyaret

Araştırmacı yazar, emekli Başsavcı Necdet Bayraktaroğlu, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.


Türk tarihi araştırma ve derleme çalışmalarıyla tanınan Bayraktaroğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, geleceği inşa edecek gençlerimizin geçmişin temellerini bilmesi gerektiğini, tarihi bilgiler ve olaylara hakim olmanın önemini vurguladı. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Tarihçilerin yapabileceği en önemli is¸, tarihsel gerçeklerin belgelerle ortaya konulması ve meselelerin çok boyutlu bir şekilde ele alınmasıdır. Bu amaçla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak misyonumuzda da belirttiğimiz gibi ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak öncelikli hedefimizdir” şeklinde konuştu.



Necdet Bayraktaroğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin Türkiye siyasetinde demokrasinin mimarı olan Merhum Başbakan Adnan Menderes’in adını taşıması bilinciyle demokrasiye ve milli değerlerine sahip çıkan gençler yetiştireceğine inancının tam olduğu ifade ederek, bu doğrultuda yürütülecek her türlü bilimsel ve tarihsel çalışmaya destek vermeye hazır olduğunu belirtti.



Ziyaretin sonunda, Araştırmacı Yazar, emekli Başsavcı Necdet Bayraktaroğlu Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e “Tarihimizi Aydınlatan Belgeler” isimli üçüncü kitabını hediye etti.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:27
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