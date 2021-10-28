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Ekonomi Tarihi zirvesini görmüştü! Dolarda son durum
Ekonomi

Tarihi zirvesini görmüştü! Dolarda son durum

'10 büyükelçi' geriliminde hafta başında 9.85 lirayla tarihi zirvesini gören dolar güne 9.51'den başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 09:06:00 - 2021-10-28 09:07:22
Tarihi zirvesini görmüştü! Dolarda son durum

'10 büyükelçi' geriliminin düşmesiyle dolar/TL önceki gün 9.42'ye gerilemişti. Dolar dün ise dalgalı bir seyir izledi. Gün içinde önce 9.45 liraya geriledi, ardından 9.54 liraya yükseldi. Günü ise 9.53 liradan kapattı.

Güne 9.51'den başladı

Dolar yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla haftanın son işlem gününe 9.51 liradan başladı.

Geçen hafta Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan indirmeden önce dolar 9.26 lira civarında seyrediyordu. Faiz kararı ve 10 ülkeyle yaşanan gerilimle dolar hafta başında 9.85 lirayla tarihi zirvesini görmüştü.

 

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