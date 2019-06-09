Tarihi zafer sonrası Erdoğan'dan ilk mesaj!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takım'ın Fransa karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetin ardından bir kutlama mesajı yayımladı.09 Haziran 2019 Pazar 01:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takım'ın Fransa galibiyetini tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa'yı 2-0 yenen Ay-yıldızlı takımımızı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twiiter hesabından galibiyet sonrası paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında Milli Takım görseliyle "Tebrikler Türkiye'm" ifadesini kullandı.
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