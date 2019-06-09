Tarihi zafer sonrası Erdoğan'dan ilk mesaj! Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takım'ın Fransa karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetin ardından bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takım'ın Fransa galibiyetini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa'yı 2-0 yenen Ay-yıldızlı takımımızı kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twiiter hesabından galibiyet sonrası paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında Milli Takım görseliyle "Tebrikler Türkiye'm" ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.