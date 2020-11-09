Tarihi zafer an meselesi! Yenilgiyi bu sözlerle duyurdular: Tarih bunun için bizi affetmeyecek
Azerbaycan ordusunun 28 yıl sonra Şuşa'yı işgalden kurtarmasının ardından Dağlık Karabağ'ın sözde yönetiminden itiraf gibi bir açıklama geldi. Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vahram Poghosyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz. Tarih bunun için bizi affetmeyecek" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.
27 Eylül'de Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerini hedef alması üzerine başlayan operasyonda Erivan yönetimi ağır kayıplar verirken, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa şehri de işgalden kurtarıldı.
Şuşa'yı kaybeden Dağlık Karabağ yönetiminin sözde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Vahram Poghosyan'dan ise itiraf gibi bir açıklama geldi.
"Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz"
Poghosyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda yenilgiyi kabul etti. Paylaşımında, "Şuşa şehrinde kontrolü kaybettiğimizi artık kabul etmeliyiz. Başkentimiz tehlikede, düşman Hankendi'nin eteklerinde. Karabağ'ı kaybetmek üzereyiz. Tarih bunun için bizi affetmeyecek." ifadelerini kullandı.