Tarihi Yusuf Ağa Konağı restorasyon bekliyor

Ceyhan’ın Kırmızıdam Mahallesinde bulunan tarihi Yusuf Ağa Konağı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek bekliyor. Zamanla yıpranan konağın restore edilerek kapı ve pencerelerinin bakımdan geçirilmesi vebölgedeki etnografik eserlerin bu konakta sergilenmesi için çalışmaların hayata geçirilmesi isteniyor.

Kırmızıdam Mahalle Muhtar Hüsamettin Yücel ve Eyüp Yücel’in babaları Yusuf Ağa tarafından yaklaşık 250 metre kare alana inşa edilen, Adana’nın, Yumurtalık ilçesi Kırmızıdam Mahallesi Şeyh Ganim Sokakta bulunan Yusuf Ağa Konağı, restore edilmeyi bekliyor. Konağın, 200 yıl boyunca Osmanlı Toprağı olan, Suriye’nin Laskiye Şehri’nden Ceyhan Nehri’nin denize döküldüğü Kırmızıdam yerleşim alanına tarımın ve çiftçiliğin geliştirilmesi için davet edilen ağalar tarafından, bölgeden toplanan taşların işlenerek kilit giydirme yapılarak örüldüğü belirtiliyor.

Kırmızıdam Yusuf Ağa Konağının dışında 2 konağın daha bulunduğu ve giydirme taş kullanılmadığı için zamanla yıkıldığı belirtildi. Konakların kırmızıdam adını almasının sebebinin yöreye has kırmızı toprakla kaplı olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan (YUM-CEV) Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Dernek Başkanı Av. Volkan Tarık Çay, bölgedeki bu tür tarihi ve mimari yapıların tek olma özelliğinin yanında bu kültürel değerlere sahip çıkılarak gelecek nesillere aktarılmasının gerektiğini söyledi. Konuşmasını sürdüren Çay, “Bizim talebimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu tür tarihi ve kültürel yapıları restore ederek, çocuklarımıza bu kültür mirasını aktarmasıdır, o nedenle Kırmızıdam Yöresinde bulunan bu Yusuf Ağa Konağı’nın restore edilerek kapı ve pencerelerinin bakımdan geçirilerekbölgedeki etnografik eserlerin bu konakta sergilenmesini arzuluyoruz” dedi. Konağın restore edilmesiyle beraber film yapımcılarının da ilgisini çekeceğini aktaran Çay, bu sayede Yumurtalık ilçesinin de tanıtımına katkı sağlayabileceğini ifade etti.