Tarihi Yazmacılar hanında yangının izleri siliniyor

Tokat’ta, büyük hasarın meydana geldiği Yazmacılar hanında yangının izleri silinmeye çalışılırken, esnaf normalleşme sürecinde korona virüs etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.

Tokat’ta 19 Ocak 2020 tarihinde çıkan yangında tarihi Yazmacılar hanı tamamen yanarak zarar gördü. 21 esnafın faaliyet gösterdiği iş hanında meydana gelen büyük çaplı zararın giderilmesi için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tokat Belediyesi ekipleri tarafından handa kullanılamayacak durumda olan malzemeler ve hurdaya dönen baskı aletleri taşındı. Hava durumu ve korona virüs önlemleri kapsamında 5 aydır aralıklarla devam eden çakışmalar yüzde 70 mesafe kat edildi. Bir ay içerisinde yeniden hizmete girmesi beklenen yazmacılar hanında bazı esnaflar alt katlardaki iş yerlerinde faaliyetlerine başladı.

"Korona virüs olmasaydı sezonu yakalardık"

Yaklaşık 50 yıldır Yazmacılık yapan Yusuf Gökyıldız, yangından sonra büyük hasar meydana gelen handa çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Bazı esnafların alt katlardaki iş yerlerinde faaliyetlerine başladığını ifade eden Gökyıldız, yangından sonra esnafı korona virüs salgının etkilediğini belirterek, “Korona virüs olmasa idi sezonu yakalardık. Bu süreçte üretim yaptık ama korona virüs nedeniyle dışarıdaki müşteriler ürün talep etmediği için bizlerde duraklamak mecburiyetindeyiz. Yoksa stoklarımızda ürünlerimiz var, sevk edebiliriz. İl dışına satış yapanlar var ama çok cüzi miktarda. Yüzde 10-20 arasında bir sevkıyat yapabiliyoruz. Buna da şükür diyoruz. En azından binamız yapılmak üzere korona virüste bugünden sonra biraz gevşerse işler açılır. Bu sezonda durumumuzu koruyabilirsek şükürler olsun. Bir daha ki seneye rabbim nasip kısmet ederse hazırlıklarımızı yaparız” dedi. 45 yıllık esnaf Hüseyin Er ise yangın sonrasında yapılan tadilat çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.