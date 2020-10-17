Tarihi Yarımada'da dilenci, hanutçu ve seyyar satıcılara karşı WhatsApp grubu kuruldu

İSTANBUL (AA) - Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir komiserin yönetiminde Tarihi Yarımada'daki otelciler ve esnafın yer aldığı, turistleri rahatsız eden dilenci, sahte parfüm satıcıları ve hanutçulara karşı Whatsapp grubu oluşturdu.

Fatih'te İlçe Emniyet Müdürlüğünce kurulan WhatsApp grubunda esnaf ve otelciler, turistleri rahatsız eden seyyar satıcıların, hanutçuların, dilencilerin fotoğraf ve videolarını, bulundukları yerle birlikte grupta paylaşıyor. İhbar üzerine 3 polis ve 4 zabıtadan oluşan ekip, paylaşımın yapıldığı yere gelerek duruma anında müdahale ediyor.

WhatsApp grubunda yer alan Komiser Ali Cantekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fatih'in İstanbul'un en çok turist çeken ilçesi olduğunu söyledi.

İlçede günlük 3-4 milyon insan sirkülasyonu olduğunu ve çok sayıda otel bulunduğunu kaydeden Cantekin, "Son zamanlarda gerek esnafımız gerek vatandaşlarımız hem hanutçular hem dilenciler hem de turistlere zorla parfüm satanlardan şikayetçilerdi. Bu şikayetler üzerine İlçe Emniyet Müdürümüz öncülüğünde bir çalışma yaptık. Esnaf, otel ve işletme sahipleriyle bir toplantı yaptık. İlçe Müdürümüzün talimatıyla sadece benim ve ilçedeki esnafımızın içinde bulunduğu bir WhatsApp grubu kurduk. Ekibimizde hem polis hem de zabıta yer alıyor. Gelen ihbar üzerinde minibüsle olay yerine gidiyoruz." diye konuştu.

Grubun ve ekibin kurulmasından sonra şikayetlerin azaldığını belirten Cantekin, dilenci ve hanutçularla mücadelede bu çalışmayla önemli mesafe kat ettiklerini kaydetti.

- "Bir ayda 50-60 ihbar aldık"

Cantekin, yakaladıkları hanutçu ve dilencilere hem idari hem de adli işlem yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Grubu ve ekibi kuralı bir ay oldu. Esnafımız bize WhatsApp üzerinden sürekli yazıyor. Son bir ay içerisinde 50-60'a yakın ihbar aldık. Hemen ekibimizi yönlendirerek şahısları alıyoruz ve gerekli idari ve adli işlemi uyguluyoruz. Esnafımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Otel işletmecilerinden Sultanahmet, Nuruosmaniye, Kapalıçarşı yakınlarındaki bölgeden daha çok dilencilerle alakalı şikayetler aldık. Onların işlerini aksatıyorlardı. Ekibimiz daha hızlı bir şekilde işlemlerini yapıyor. Mesela gruba Fatih Camisi avlusunda dilenen çocuklarla ilgili bir ihbar geldi. Hemen ekibimizi oraya sevk ederek çocukları aldırdık. Çocuklar istismara maruz kaldıysa veya ailelerinin yükümlülüğünü yapmadığı şeklinde bir şey varsa alıp devlet yurduna yerleştiriyoruz."

- "Herkes bu işten çok memnun"

Tarihi Yarımada Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Yetişgin, dernek olarak Tarihi Yarımada'nın sorunlarını bildiklerini ve esnaf ile kamu arasında bir köprü olmak istediklerini söyledi.

Fatih Emniyet Müdürü Alparslan Atasoy'un sorunlara duyarlı bir yaklaşım gösterdiğini belirten Yetişgin, şunları ifade etti:

"WhatsApp'tan gördüklerimizi gruptan direkt paylaşıyoruz ve kurulan ekiple anında müdahale ediyoruz. Ekipler gelip bunları alıyor. Esnafımız da müdahale ediyor. Turisti taciz ettiğinde, rahatsız ettiğinde, 'Seni emniyete bildiriyoruz, gelip seni alacaklar, buradan uzaklaş.' diyoruz. Bu sayede bu tür insanlar buradan yavaş yavaş kopuyor. Buranın pilot bölge olması, bütün İstanbul'a fayda getirecektir. Günde 18-20 ihbar geliyor gruptan. Çözüme yaklaşıyoruz, gerçekten başarılı oldu. Herkes bu işten çok memnun."