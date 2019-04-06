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Tarihi yangın tulumbası yerinden çıkarıldı

Bolu'da Eskiçağa köyünde yaklaşık 100 yıllık olan yangın tulumbası köy muhtarı Ramazan Karaduman ve köy sakinleri tarafından saklandığı depodan çıkarıldı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 14:55
Tarihi yangın tulumbası yerinden çıkarıldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde bulunan yaklaşık 100 yıllık yangın tulumbasının, tamir edilerek hem gelecek nesillere aktarılması hem de köyde meydana gelebilecek olası yangınlarda ilk müdahalede kullanılması amaçlanıyor.

Eskiçağa köyünde bulunan ve 1965 yılına kadar meydana gelen çok sayıda yangında kullanıldıktan sonra, hem ulaşımın kolaylaşması hem de köyün bağlı olduğu ilçenin itfaiye teşkilatının gelişmesiyle bir depoya kaldırılan yangın tulumbası, köy muhtarı Ramazan Karaduman ve köy sakinleri tarafından saklandığı depodan çıkarıldı.

Yarım asır sonra dışarı çıkartılan yangın tulumbasını inceleyen köy muhtarı ve köy sakinleri, temizliğini yaparak çalışma sistemini kontrol etti.

Çocukluk zamanında kullanılmış

Köy muhtarı Ramazan Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu köyde 2 dönemdir muhtarlık yaptığını 31 Mart seçimlerinden sonra da yeniden seçildiğini anlatarak, köye hizmet etmek için sürekli çalıştığını belirtti.

Köy muhtarlığına ait depoda yılladır çürümeye terk edilen yangın tulumbasının tarihi bir özelliğe sahip olduğunu anlatan Karaduman, "Bu tarihi bir yangın tulumbası. Osmanlı'nın son dönemi ya da cumhuriyetin ilk yıllarından kalma olabilir. Bizim çocukluğumuzda 1-2 yangında kullanıldığını biliyorum. Ufak tefek samanlık ve ahır yangınlarında da kullanıldığını biliyorum. Bildiğim kadarıyla 1964 yılında burada bir evimiz yandığında bu tulumba ile müdahale edildiğini daha sonra Yeniçağa'dan itfaiye geldiğini anımsıyorum." şeklinde konuştu.

"Yangın tulumbası yaklaşık 50 yıldır kullanılmıyor ama biz bunu bugüne kadar bu şekilde koruyabildik. Herhalde küçük bakımlarla çalışabileceğini de umuyorum." diyen Karaduman, bu şekilde tarihe sahip çıkmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Bakımları yapıldıktan sonra tarihi yangın tulumbasının ömrünün de uzayacağına değinen Karaduman, "Bakım yapıldıktan sonra olası yangınlarda da kullanılabilir bu ancak bunun kullanılabilmesi için insan gücüne ihtiyaç var. Köyümüzde gençlik yok. Bu köyün en genç insanlarından biri benim ben de 60 yaşındayım. Eğer bunu kullanabilecek 20-40 yaş arasında delikanlılar olursa yangınlarda da kullanılabilir, yangına müdahale edilebilir." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 14:55
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