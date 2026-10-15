Tarihi Sadabat Cami sular altında kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kağıthane ilçesindeki tarihi Sadabat Cami (Aziziye Cami) ve etrafındaki yapılar Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu sular altında kaldı.
Kağıthane ilçesindeki tarihi Sadabat Cami (Aziziye Cami) ve etrafındaki yapılar Kağıthane Deresi'nin taşması sonucu sular altında kaldı.
Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı.
Derenin debisinin yükselmesiyle tarihi Sadabat Cami'nin içi ve bahçesi suyla doldu.
Belediye zabıta ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı cami bahçesinin kapıları giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Caminin yanı sıra yan tarafındaki sosyal donatı binalarının da suyla dolduğu görüldü.