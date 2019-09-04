0553 313 94 23

Tarihi Saat Kulesi bakıma alındı

Çorum’da 1894 yılında Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılan tarihi Saat Kulesi bakıma alındı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 08:57
Tarihi Saat Kulesi bakıma alındı

Çorum’da 1894 yılında Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından yaptırılan tarihi Saat Kulesi bakıma alındı.


Çorum Belediyesi yıllara meydan okuyan ve şehrin simgesi olan Saat Kulesi’nin yıpranan kadranlarını aslına uygun bir şekilde yenilemek için çalışma başlattı. Saat Kulesi’nin Çorum için çok önemli bir eser olduğunu dile getiren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sultan Abdulhamid Han döneminde yapılan eserin kentte "Çan Saati" olarak bilindiğini hatırlattı. Saat Kulesi’nde yıpranmalar meydana geldiğini belirten Başkan Aşgın, “Özellikle saatin boyası silinirken, kadranlarında sorunlar vardı. Aksamalar yaşanıyordu zaman zaman. Anıtlar Kuruluna müracaat ederek gerekli izinleri aldık ve şu anda da gerekli çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Şu anda saat ve kadran kısmını sökerek hem tadilatını hem de bakımını yapıyoruz. Ümit ediyoruz ki uzun yıllar Saat Kulemiz saati göstermeye devam edecek” dedi.


Saat Kulesi’nin gece ışıklandırılması için çalışma yaptıklarını da anlatan Aşgın, Çorumlulardan güzel tepkiler aldıklarını ifade etti. Osmanlı ve ecdat yadigarı olan Saat Kulesi’ne göz bebeği gibi baktıklarını vurgulayan Aşgın, kısa sürede çalışmaların tamamlanarak Çorum’un hizmetine tekrar sunacaklarını sözlerine ekledi.


Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan Saat Kulesi, sarı kumtaşından sekiz köşeli, 5.3 metre çapındaki tabanın üzerinde 27.5 metre yüksekliğinde, minare şeklinde inşa edilmiştir. Her köşesi 2.1 metre uzunluğunda olan kulenin yapım tarihi 1894’tür. Asıl kulenin gövdesi ise 24 köşelidir ve gövde çapı 3.9 metredir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 08:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz fiyatları
    2. GRAFİKLİ - Potada milliler kritik maça..
    3. 'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih..
    4. Vali Arslantaş, Erzincan’ın turizm..
    5. (Özel) Ertürk Apartmanı sakinlerinden..
    6. Talaş böreği nasıl yapılır? Talaş..
    7. Manyas festivale hazırlanıyor
    8. Arka Plan Fotoğraf Derneği, Tarsus..
    9. Rusya, hava üssüne yaklaşan İHA'ları..
    10. Türkiye’nin balıkları Samsun’dan
    11. Canlı yayında diyabete son
    12. Gaziantep Kolej Vakfı akademik..
    13. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir..
    14. Seyhan Belediye Meclisi’nde gergin..
    15. Niğde Belediyesinden Engelsiz Niğde..
    16. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    17. Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri..
    18. GÜNDEM / 4 Eylül 2019
    19. Saç dökülmesini bu besinlerle durdurun!
    20. ABD'den Pasifik'te Çin ve Rusya'ya..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi