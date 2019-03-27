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Tarihi Rum Kilisesi onarılarak turizmine kazandırılmayı bekliyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyü sakinleri, köylerinde bulunan ve Rumlar tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi kilisenin onarılarak, inanç turizmine kazandırılmasını istiyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:33
Tarihi Rum Kilisesi onarılarak turizmine kazandırılmayı bekliyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyü sakinleri, köylerinde bulunan ve Rumlar tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi kilisenin onarılarak, inanç turizmine kazandırılmasını istiyor.


Geçmişten günümüze çok sayıda farklı dinlere mensup insanların yaşam sürdüğü Yozgat’ta kiliseler önemli bir yer tutuyor. Yılların ve doğal şartların etkisiyle kiliselerin bazıları yıkılırken bazıları restore edilerek camilere dönüştürüldü bazıları da farklı amaçlar için kullanılmaya başlandı. Kentteki kiliseler bu durumda iken Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyünde bulunan Rum Kilisesi ise sahipsizlik ve kaçak kazı tahribatı yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun yanı sıra doğal koşullar nedeniyle çatısının bir bölümü yıkılan kilise, tüm bunlara rağmen ayakta durmaya çalışıyor. Eski medeniyetlerde sadece kilise olarak değil bir süre manastır olarak da kullanıldığı belirtilen tarihi kilise, daha sonra bölgeye yerleşen Müslümanlar tarafından cami olarak da kullanıldı. Yakın zamana kadar ise tarihi kilise köy halkına hem cami hem de okul olarak hizmet verdi. Garipler köyü sakinleri de köylerinde bulunan, tarihi resmi kayıtlarda yazmayan ve 1700’lü yıllara dayandığı iddia edilen Tarihi Rum Kilisesi’nin onarılarak inanç turizmine kazandırılmasını istiyor.


Garipler köyü sakinlerinden Sadullah Öztürk, kilisenin restore edilmesini istediğini söyleyerek "Bu kilisenin tarihini kesin olarak bilmiyoruz, belli değil. Bakımsızlıktan dolayı herkes gelmiş buraya hazine aramışlar. Kilisede define arandığı için bu hale geldi. Yoksa burası çok güzel bir yapıydı. Herkes gelirdi, imreniyorlardı buraya. Ziyarete gelenler oluyordu. Ama kaderine terk edildi, bakılmadığı için yağmurdan yaştan çatısı yıkıldı. Buraya turistlerin gelmesini köyümüzün kalkınmasını isteriz. Buranın restore olması bizler için çok iyi. Bu kilisenin bu halde görülmesi bizi üzüyor. Bundan 60 sene önce çocukluğumuz zamanında burada cemaat namaz kılıyordu, yakın zamana kadar okulumuz burasıydı. Daha önce Rumlar zamanında kilise olarak kullanılmış bizimkiler camiye çevirmişler ibadet edilmiş burada” dedi.


Kilisenin kaçak kazı sonucunda tahrip olduğunu belirten Anıl Hasan Ceylan ise “Kilisemizi yapılan kaçak kazı çalışmalarından dolayı çok harap olmuş şekilde. Yetkililer çalışma yapmak istediler fakat çalışmaları bir sonuca ulaşmadı. Kilisemiz bakımsızlıktan yıkılmaya başladı. En kısa zamanda restorasyon çalışmalarının başlatılmasını istiyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz. Vatandaşlar köyümüze gelip ziyaret etsin. Rumlardan kalmış bu kilisemizin yapılmasını ve restore edilmesini ziyarete açılmasını biz de köy halkı olarak istiyoruz. Yapımızın değerlenip böyle harabe şekilde kalmamasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:33
  1. doğa

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