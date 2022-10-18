Tarihi partneri sayılan Balkan ülkesi, Rusya'yı eleştirdi! Sırbistan dümeni AB'ye kırdı

Batı, yeni bir hükümet kurmanın eşiğindeki Sırbistan'a yaptırım baskısını arttırıyor. Moskova'nın "tarihi partneri" sayılan Balkan ülkesi, AB üyesi Macaristan ile birlikte, Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmakta en isteksiz davranan ülkeler arasında yer alıyordu. Ancak durumun değiştiğine dair belirtilerin sayısı artıyor.



Kommersant gazetesi, Avrupa Birliği yönetiminin ilk kez Sırbistan'a birliğe katılımın Rusya karşıtı yaptırımlara katılımdan geçtiği yönünde sinyaller verdiğini yazdı.



Habere göre, gelişmenin ardından Başbakan Yardımcısı Zorana Mihayloviç, Rusya'yı "toprak ele geçirmek için savaş yürütmekle" eleştirdi. Devlet Başkanı Aleksanr Vuçiç de ülkesinin Rusya karşıtı yaptırımlara katılabileceğini açıkladı.



Gazete öte yandan Sırbistan'da haziran başında son anda iptal edilen Rus diplomasi heyeti çıkarmasının 13-14 Ekim tarihlerinde nihayet gerçekleştiğini yazıyor. Rusya, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandr Gruşko başkanlığında bir heyetin Balkan ülkesini ziyaret ettiğini açıkladı.



Kommersant yazarları heyetin ziyareti ile ilgili Sırbistan tarafının bir açıklama yapmadığına dikkat çekiyor.



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