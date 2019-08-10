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Tarihi Osmanlı kenti Safranbolu, nüfusunun 7 katı turisti ağırlayacak

UNESCO Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi Kurban Bayramı’nda nüfusunun 7 katı yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:16
Tarihi Osmanlı kenti Safranbolu, nüfusunun 7 katı turisti ağırlayacak

UNESCO Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi Kurban Bayramı’nda nüfusunun 7 katı yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.


Osmanlı mimarisini yaşatan konak, han ve hamamları ile açık hava müzesi olan Safranbolu’da her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. İlçe merkezinde 51 bin nüfusa sahip olan tarihi şehir Safranbolu bu bayramda nüfusunun 7 katı olan 350 bin turisti ağırlamayı bekliyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu’nun kısa süreli bayramlarda turizm alanlarında en çok tercih edilen şehir olduğunu belirterek, “Bayram gibi kısa süreli tatillerde de tercih ediliyoruz. Çok da yoğunluk yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nda da yaşamıştık aynı yoğunluğu. Ramazan Bayramında aldığımız trafik güvenliği önlemlerini bu bayramda da tekrarlayacağız. Kalıcı çözümler için biraz zamana ihtiyacımız var. Depolama alanlarını oluşturduğumuzda çarşı bölgesinin bir bölümünü trafiğe kapatmayı düşünüyoruz ama bunun için henüz erken, altyapı çalışmalarımızı tamamlamamız gerekiyor. Bu bayramda da yapacağımız emniyetteki polis arkadaşlarımızla beraber trafiği yine düzenleyeceğiz. Otobüsleri tek yön alarak sadece meydanda indirmelerini sağlayıp Hıdırlık’ta depolanmasını sağlayacağız. Büyük ölçüde rahatlık sağlamıştı geçen bayram” dedi.


Temizlik ile ilgili çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Köse, “Özellikle çevre temizliğinden önemlisi mezarlık temizliği. Geçen bayram bir takım aksiliklerle yetiştiremediğimiz bir temizlikti o. Göreve yeni gelmiştik ve birçok yerden talep olduğu için mezarlık en son bir haftada yetiştirilir düşüncesiyle sona bırakılmıştı. Hem yağışların olması hem de personelin yetersizliği. O dönemki acemiliğimiz böyle bir sorunu doğurmuştu. Bu bayram tabi ki de hazırlıklıyız. Mezarlığa ziyarete gelenlere bir takım sürprizlerimiz de olacak. Onun dışında Arife Günü ücretsiz otobüs seferleri koyduk” dedi.


Başkan Köse, Kurban Bayramı dışında da çarşı bölgesinde yoğunluk yaşandığını kaydederek, ”Ramazan Bayramında günübirlikçi turistlerimizle birlikte 350 bin civarında olduğunu biliyoruz. Bu bayramda da en az o kadar ziyaretçi gelecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:16
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