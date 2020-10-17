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Gündem Tarihi müjdenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hediye! Anlamı çok büyük
Gündem

Tarihi müjdenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hediye! Anlamı çok büyük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği yeni doğal gaz rezerv miktarını açıkladı. Tarihi açılamanın ardından Erdoğan'a Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:28:00 -
Tarihi müjdenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel hediye! Anlamı çok büyük

Hafta içi AK Parti Grup Toplantısı'nda Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin yeni müjde vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını duyurdu. Böylece yeni rezerv keşfi 85 milyar metreküp oldu.

Erdoğan'a dikkat çeken hediye

Tarihi açılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi.

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