Tarihi konak depremlere rağmen ayakta
Afşin'de 600 yıl önce inşa edilen konak, depremlerde hasar görmedi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tarihi-konak-depremlere-ragmen-ayakta-49058
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Afşin'de 600 yıl önce inşa edilen konak, depremlerde hasar görmedi.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/tarihi-konak-depremlere-ragmen-ayakta-49058
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