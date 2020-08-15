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Yerel

Tarihi Kömürhan Köprüsü'nde son durum görüntülendi

Doğu Anadolu Bölgesi’nin batı ve güneyindeki illerine ulaşımı kolaylaştıracak Kömürhan Köprüsü’ndeki son durum görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:53:00 - 2020-08-15 14:57:31

AK Parti iktidarının ulaşımda başlattığı atımı son sürat devam ediyor. Bölünmüş, yollar, köprüler, metro ağları ve hızlı trenler ile ulaşımda adından sıkça söz ettiren Türkiye’ye stratejik öneme sahip olan bir köprüye daha kavuşmak üzere.

Kömürhan Köprüsündeki son durum görüntülendi

Doğu Anadolu Bölgesi’nin batı ve güneyinde yer alan illere ulaşımı kolaylaştıracak Kömürhan Köprüsü’nün yapımı hızla sürüyor. Kısa süre sonra hizmete açılması beklene  köprüdeki son durum görüntülendi.

Büçük çoğunlu yerli teknoloji ve iş gücüyle yapımı devam eden köprü 660 metre uzunluğuna sahip olacak. 23 genişlediğinde olacak stratejik köprü  Ters-Y tipi kule yöntemiyle tasarlanan tek pilon ve orta açıklığı 380 metre özelliğiyle dünyada 4. sırada olacak.

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