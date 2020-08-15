Tarihi Kömürhan Köprüsü'nde son durum görüntülendi

AK Parti iktidarının ulaşımda başlattığı atımı son sürat devam ediyor. Bölünmüş, yollar, köprüler, metro ağları ve hızlı trenler ile ulaşımda adından sıkça söz ettiren Türkiye’ye stratejik öneme sahip olan bir köprüye daha kavuşmak üzere.

Kömürhan Köprüsündeki son durum görüntülendi

Doğu Anadolu Bölgesi’nin batı ve güneyinde yer alan illere ulaşımı kolaylaştıracak Kömürhan Köprüsü’nün yapımı hızla sürüyor. Kısa süre sonra hizmete açılması beklene köprüdeki son durum görüntülendi.

Büçük çoğunlu yerli teknoloji ve iş gücüyle yapımı devam eden köprü 660 metre uzunluğuna sahip olacak. 23 genişlediğinde olacak stratejik köprü Ters-Y tipi kule yöntemiyle tasarlanan tek pilon ve orta açıklığı 380 metre özelliğiyle dünyada 4. sırada olacak.