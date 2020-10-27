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Aktüel Tarihi Kırkgöz Köprüsü turizme kazandırılacak
Aktüel

Tarihi Kırkgöz Köprüsü turizme kazandırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Kırkgöz Köprüsü de buna güzel bir örnek olacak" - "Bu çalışmalar çok detaylı gözükmese de tarihi değerlere sahip çıkılması açısından çok önemli projeler"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:13:42 -
Tarihi Kırkgöz Köprüsü turizme kazandırılacak

ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'daki tarihi Kırkgöz Köprüsü'nün yürütülecek çalışmalarla turizme kazandırılacağını belirterek, "Tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Kırkgöz Köprüsü de buna güzel bir örnek olacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki tarihi Kırkgöz Köprüsü'ne yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu döneminden kalma, 400 metre uzunluğa ve 57 kemere sahip tarihi Kırkgöz Köprüsü'nde incelemede bulunan Karaismailoğlu, köprünün Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında restore edildiğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Tarihi köprüleri gün yüzüne çıkarıp, vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Kırkgöz Köprüsü de buna güzel bir örnek olacak. Bölge kurulları ile görüşmeler yapıp, buraları turizme kazandıracağız. Bu tarihi köprüler ülkemizin önemli değerleridir." dedi.

- Mimar Sinan'ın onarımından geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesindeki Karayolları Genel Müdürlüğünce söz konusu köprü gibi tarihi değerlere sahip çıktıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, ülkenin çeşitli noktalarında diğer köprü restorasyonlarının da devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, "Dünya çapında yaptığımız büyük ölçekli projeler yanında bu çalışmalar çok detaylı gözükmese de tarihi değerlere sahip çıkılması açısından çok önemli projeler. Tarihi Kırkgöz Köprümüz de bunun için güzel bir örnek." değerlendirmesinde bulundu.

10 Kasım 1988'de Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen tarihi Kırkgöz Köprüsü, 2004'te Karayolları Genel Müdürlüğünce restore edilmişti.

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu döneminden kalma İpek Yolu üzerindeki tarihi köprü, 16'ncı yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat seferine hazırlık yapması üzerine Mimar Sinan tarafından onarımdan geçirilmiş ve 64 göze kadar uzatılmıştı.

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