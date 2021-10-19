  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tarihi kılıç Akdeniz'in dibinden çıkarıldı
Dünya

Tarihi kılıç Akdeniz'in dibinden çıkarıldı

İsrail'de denize dalan bir dalgıç, Hayfa yakınlarındaki Carmel sahilinin dibinde 900 yıllık Haçlı kılıcı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:34:00 -
Tarihi kılıç Akdeniz'in dibinden çıkarıldı

İsrail'de bir dalgıç Akdeniz'in dibinde 900 yıllık Haçlı kılıcı buldu.

30 santimetrelik kabzası bulunan 1 metre uzunluğundaki kılıç Hayfa yakınlarındaki Carmel sahilinde deniz dibinden çıkarıldı.

İsrail Tarihi Eserler İdaresi'nden yapılan açıklamada bir haçlı şövalyesine ait olduğunu düşünülen nadir kılıcın son derece iyi bir durumda olduğu vurgulandı.

Sahip olduğu doğal koylarla tarih boyunca fırtınalı havalarda denizcilerin sığınağı olan Carmel sahilinin ticaret gemilerinin uğrak noktası olduğu belirtilen açıklamada bu canlılık sayesinde bölgenin tarihi eserler bakımından da oldukça zengin olduğu ifade edildi.

Kılıcın bulunduğu bölgede bulunan gemi çıpalarının 4 bin yıl önce geç bronz çağında dahi kullanıldığına dair işaretler olduğu da belirtildi.

Tarihi Eserler İdaresi tarafından haziran ayından beri izlendiği vurgulanan açıklamada deniz tabanındaki kumların sürekli hareket halinde olması nedeniyle kalıntıların her zaman farkedilemediği belirtildi.

Kılıcı bulan dalgıcın tekrar kaybolma ya da çalınma riski nedeniyle yerinden alınarak Tarihi Eserler İdaresine teslim ettiği açıklanırken dalgıca da iyi vatandaş nişanı verildiği belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Siyaset

Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yönelik skandal sözleri, Millet İttifakında ortalığı karıştırdı. Kulisler bu konuyla il..
Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası
Aktüel

Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası

Lezzetli yemekler hazırlarken kullanabileceğiniz lahananın sağlığınız üzerindeki etkileri öğrenerek mutfağınızın baş tacı yapmaya hazır olun..
Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar
Ekonomi

Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar

Son günlerde paketlenmiş ürünlerde yaşanan tedarik sorunu sonrası fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı ürünlerde yüzde 90 zam yapıldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay