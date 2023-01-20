Tarihi keşif! Yüzyıllar öncesine ait, Çin Guangzhou'da Antik kalıntılar keşfedildi: Tarihe yön veren buluş
Çin'in güneyindeki Guangdong Eyaletinin başkenti Guangzhou şehrinde Han Hanedanlığı'ndan (MÖ 202-MS 220) Qing Hanedanlığı'na (1644-1911) kadar uzanan toplam 184 antik kalıntı ve bir dizi kültürel kalıntı bulundu. Çin Uygarlığı ve tarihe tarihe yön veren buluşlar arasında ilginç bir bağlantı keşfettiler...
Kalıntılar, bir hastane genişletme projesinin şantiyesinde bulundu ve arkeolojik kazıya Haziran 2022'de başlandı.
Sahada drenaj hendekleri ve kuyuları, mermilerle yığılmış hendekler ve çeşitli hanedanlara ait hendekler ve bentler bulundu.
Bu arada 300'den fazla çanak çömlek takımı su künkleri, çömlekler, kaseler, kaplar ve kiremitler gün yüzüne çıkarıldı.
English News'te yer alan haberde: Arkeologlar ayrıca Batı Han Hanedanlığı'na (MÖ 202-MS 25) kadar uzanan ve ikisinde insan iskeleti kalıntıları bulunan üç mezar buldular.
Buluşlar arasında ilginç bir bağlantı keşfettiler...
Bu tür yapı malzemeleri ve insanlar tarafından üst üste yığılan çok sayıda mermi, üst düzey yapıların varlığını doğruladı.
Arkeologlar, yeni bulguların, Guangzhou'nun kentsel gelişimi ve tarihi coğrafi çevresinin değişimi üzerine yapılan araştırmalar için büyük önem taşıdığını söyledi.
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