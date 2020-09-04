Tarihi keşif sonrası paniğe kapıldılar: Türkiye yeni bir koz elde etti

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfi Ruslarda paniğe yol açtı.

Rus Kommersant gazetesinin "Türk pazarının süresi doldu" başlıklı haberinde, Rus enerji şirketi Gazprom'un Türkiye'ye gaz ihracatının bu yıl 8-9 milyar metreküpe düşerek 90'lı yıllardan bu yana en düşük seviyeye gerileyebileceği belirtildi.

Gazprom'un Türkiye'ye sattığı doğal gazın fiyatının pahalı olması söz konusu düşüşte etkili olurken, petrole endeksli Gazprom fiyatları Türk şirketleri açısından cazibesini kaybetti.

Gazprom'un Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ihraç ettiği gazın fiyatı, yılın ikinci çeyreğinde 1000 metreküp için 228 dolar olarak hesaplanırken, aynı dönemde Avrupa'daki spot gaz fiyatları 100 doların altına düştü.

Kaynak çeşitliliği politikası uygulayan Türkiye, inşa ettiği iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alım terminaliyle de bu politikasını destekliyor.

Türkiye yeni bir koz elde etti

Yapılan haberde Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği rezervle Rusya ile yapılacak doğal gaz müzakerelerinde yeni bir koz elde ettiğinin de altı çizildi. Gazprom’un Türkiye’ye doğal gaz ihracatı bu yılın ilk yarısında 2019 yılına göre yüzde 42 azalarak 4,7 milyar metreküpe gerilemişti.