Tarihi keşif! O ilimizde görüntülendi: 4 bin yıllık mühür bulundu! İnsan iskeletine dair detaylar ortaya çıktı

Havadan yapılan çekimlerde kalp şeklinde görüldüğü için "Kütahya'nın kalbi" olarak anılan Tavşanlı Höyük kazısı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında sürüyor.

Bölgede yapılan çalışmalarda, Koloni Çağı'nın sonlarına doğru gerçekleşen saldırı sonucu tamamen yakılıp yıkıldığı belirlenen antik yerleşim bölgesinde yaklaşık 4 bin yıllık mühür keşfedildi.

KÜLTEPE VE ACEMHÖYÜK'TEKİ SERAMİK MÜHÜRLERE RASTLANDI

Orta Anadolu'nun büyük ticaret merkezleri Kültepe ve Acemhöyük'teki gibi seramik mühürlere Tavşanlı'daki kazıda da rastlanması, antik dönemde doğu ile batı arasında başka ticaret yollarının varlığını kanıtlayan bir keşif olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu durum ayrıca Tavşanlı Höyük'ün bulunduğu alanın antik dönemdeki ekonomik ağların bir parçası olduğunu, Batı Anadolu'nun ticaret yolları üzerinde stratejik bir konumda yer aldığını gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SALDIRIDA YANMIŞ İNSAN İSKELETLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Geçmişi 8 bin 100 yıl öncesine uzanan Tavşanlı Höyük'te, Tunç Çağı'nda 3 bin 700 yıl önce bölgeye yapılan saldırıda yakılıp yıkılan evlerinden kaçamayıp ölen iki insana ait olduğu belirtilen iskeletlerden birinde karbonize (çok yüksek ısıda hızlı yanarak insan kemiğine yapışmış ve kalmış) olarak korunmuş "beyin ve deri kalıntıları", silolardan birinin içinde 3 bin 300 yıllık mühür ve hançer, bakır ve gümüş atıkları, çanak ve çömlek ile dokumacılıkta kullanılan pek çok el aleti, seramik malzemeler ele geçirilmişti.