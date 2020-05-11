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Aktüel

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ilk gün hareketliliği

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:08:25 -
Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda ilk gün hareketliliği

İZMİR (AA) - İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçişin ilk gününde, hareketlilik yaşandı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde en sessiz dönemini yaşayan, İzmir ekonomisinin "kalbi" konumundaki çarşıda hareketlilik, sabah saatlerinde başladı.

Yeme içme sektörü dışındaki iş kollarından esnaf, sabah saatlerinde kepenklerini açarak temizlik çalışmaları yaptı.

Tarihi çarşıda kuyumcular ve kıyafet satan dükkanlar, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde müşterilerini kabul ederken çarşıdaki bazı lokantalar ise paket servis yöntemiyle müşterilerine hizmet verdi.

Çarşıya, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatıcı afişler asıldı.

- "Yarından itibaren maske dağıtacağız"

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin vatandaşlara yaptığı "Evde kalın" çağrısının ardından çarşı esnafının dükkanlarını kapatma kararı aldığını söyledi.

Esnaf olarak tüm uyarıları harfiyen yerine getirdiklerini belirten Girgin, "Alışveriş merkezlerinin açılması için karar alınınca, esnafımız da bugün dükkanlarını açma kararı aldı. Çarşımızda hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Konak Belediyesinin verdiği maskeleri yarından itibaren dağıtmaya başlayacağız. Belediye görevlileri alışveriş için gelen vatandaşlara ve dükkan sahiplerine maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor." diye konuştu.

- "Zor günler geride kaldı"

Esnaf Yiğit Eğriküllah da Kovid-19 salgını sürecinde esnafın ekonomik açıdan zor günler yaşadığını belirterek, "Bugün dükkanımızı yeniden açtık. Vatandaşlarımız alışveriş için gelmeye başladı. Görünen o ki zor günler artık geride kaldı. Herkesi alışveriş için yeniden Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Yiyem de zor dönemde, tüketicilerin alışverişlerini küçük esnaftan yapmalarını istedi.

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