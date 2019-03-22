Tarihi Kaymakamlar Evi’nde restore edilecek

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan tarihi Kaymakamlar Evi restore edilecek.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu’da 19. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen Kaymakamlar Evi’nde restorasyon çalışmaları başlayacak. 18. ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmişini, kültürünü ve yaşama biçimi ile teknolojisini yansıtan Safranbolu Evleri arasında önemli bir örnek olan Kaymakamlar Evi için Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı tarafından 600 bin TL’lik destek verilecek. Kentsel dokusunu ve tüm mimari özelliklerini günümüze dek koruyan Kaymakamlar Evi yerli yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri olmayı başarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Safranbolu’nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi’ içerisinde 1979 yılında kamulaştırılıp restorasyonunu tamamladığı 16 Aralık 1981 tarihinde Eğitim Merkezi olarak hizmete açıldı. Zamanında ziyaretçilerin gezi ve konaklama gereksinimini de karşılayan Kaymakamlar Evi, son yıllarda ilçede konaklama hizmetlerinin hem sayısal hem de niteliksel artışı karşısında Müze Ev olarak kullanılıyor.

“Milli Emlak’tan kullanımını alacağız”

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Kaymakamlar Evi’nin Safranbolu için en önemli gezi noktalarından biri olduğunu belirterek, “Biz Kaymakamlar Evi ile ilgili çalışmayı 1.5 yıl önce başlattık. Kaymakamlar evi gezi müzesi aslında Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli bir binaydı. Ancak işletilmesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yönetilmekteydi. Halen aynı şekilde devam ediyor. Öncelikle buradaki tahsis kullanımın Kaymakamlık Köy hizmetleri getirme birliği ile olması için girişimleri başlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığının onay vermesi ile beraber tekrar olduğu gibi Milli Emlak’a geçti. Biz Milli Emlak’tan kullanımını alacağız. Onun süreci devam ediyor. Böylece tamamen Kaymakamlığımızın bünyesine geçmiş olacak” dedi.

“600 bin TL’lik destek verecekler”

Kaymakamlar Evi’nin daha önce de restorasyon gördüğünü ancak artık yıpranma aşamasında olduğunu ifade eden Ürkmezer, “Yoğun turist çeken bir yer olduğu için her gün daha da yıpranma söz konusu. Bu yıpranmanın önüne geçmek için restorasyon çalışmalarını başlattık. Gerekli yazışmaların hepsini yaptıktan sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği ve belediyemiz imar müdürlüğü işbirliğinde bir proje çalışması yaptık. En kısa zamanda Belediye vasıtası ile Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayına sunacağız. Valimiz vasıtası ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Vilayetler Hizmet Birliğine başvurumuzu yaptık. Bugün aldığımız haberle de Vilayet Hizmet Birliği Başkanımız ve İçişleri Bakan Yardımcımız Muhterem İnce’den valimize gelen bilgi doğrultusunda buraya 600 bin TL’lik destek verecekler. Bu çok önemli. Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı’nın buraya 600 bin TL’lik bir destek vermesi ile birlikte biz Kaymakamlık Köylere Hizmet Getirme Birliği, İl Özel İdarenin de desteği ile burada iyi bir kaynak sağlayıp bu binanın tekrardan aslına uygun bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli Safranbolu’daki konutlara, binalara ve kültürel dokusuna vurgu yaptığını belirten Ürkmezer, yaz sezonunun bitmesi ile bu binada restorasyon çalışmasına başlamış olacağız” ifadelerini kullandı.