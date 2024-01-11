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Spor Tarihi karar açıklandı! 2024-2025 Sezonundan İtibaren Süper Ligde Yabancı Sayısı 12ye Düşürülecek!
Spor

Tarihi karar açıklandı! 2024-2025 Sezonundan İtibaren Süper Ligde Yabancı Sayısı 12ye Düşürülecek!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 11:13:00 -
Tarihi karar açıklandı! 2024-2025 Sezonundan İtibaren Süper Ligde Yabancı Sayısı 12ye Düşürülecek!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

YERLİ AKADEMİLERDEN YETİŞTİRİLEN OYUNCU ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

3) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.
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4) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

YERLİ OYUNCU OYNATANA TEŞVİK VERİLECEK

5) 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu kararlarının detaylarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

sabaqh kalkanın koltuğa oturduğu hiç bir plan projesinin olmadığı güncel donelerin hiç birinin kullanılmadığı kurum tff. nasıl oluyorda böyle bir krize sebe olan adam hala o koltukta oturuyor . o olaydan sonra değil bir haftada daha uçağa binmeden görevden alınmalıydı. her gün her ay her yıl stadü değişmez. peofesyonel ligde amatör bakış açısı olmaz. adam kaç kişi oynatmak istiyorsa oynatır buna her gün karışılmaz. sadece oynayacak türk futbolcu ve tyransfer edilecek yabancı futbolcu kriteri konur o kadar.
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