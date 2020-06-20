  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tarihi kalenin yolunda yenileme çalışması

DÜZCE(İHA) – Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi’ne giden yolda yenileme çalışması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:39:08 -
Tarihi kalenin yolunda yenileme çalışması

DÜZCE(İHA) – Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi’ne giden yolda yenileme çalışması başlatıldı.


Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yer alan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici listesinde yer alan tarihi Akçakoca Ceneviz Kalesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları bir yandan devam ederken bir yandan da Akçakoca Belediyesi kaleye giden yollarda yenileme çalışmalarına başladı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, kalede yapılan restorasyon çalışmalarının bitmeden yolda ki çalışmaların bitmesi talimatını verdi. Başkan Yanmaz, Mavi Bayraklı Kale Plajı, Kadınlar Plajı ile restorasyon çalışması tamamlanmak üzere olan Ceneviz Kalesi’ne giden yolun bir an önce tamamlanmasını istedi. Kale’ye çıkan güzergâhta tretuvar çalışmalarını sürdüren ekipler, yaya, yürüyüş ve bisiklet yolunu tamamladıktan sonra sıcak asfalt ve taş kaplama çalışmaları yapacaklar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı