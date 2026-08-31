Tarih belli oldu mu? Arsenal akademisinin son ürünü Ethan Nwaneri, Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
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Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.
U23 transferi için çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Arsenal'in yeni wonderkidi Ethan Nwaneri'ye kanca attı. Sarı-lacivertli yönetim, Ethan Nwaneri için bugün bir toplantı daha yapacak.
Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, U23 transferleri için mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler sol kanat için Malick Fofana'yı düşünürken, 10 numara için ise Arsenal'den Ethan Nwaneri radarda.
Gabriel Mec transferinde Porto'nun devreye girmesi sonrası Fenerbahçe'de Ethan Nwaneri ismi gündeme geldi. TRT Spor'a göre sarı-lacivertli yönetim, İngiliz genç yıldızın kiralanması için bugün bir toplantı daha yapacak.
Arsenal, 19 yaşındaki Nwaneri ile 2024-25 sezonu başında profesyonel sözleşme imzalamış ve oyuncuyu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralamıştı.
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