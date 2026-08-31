  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yerli otomobil TOGG'da flaş gelişme:  Türkiye'nin dev şirketi ortaklıktan çıkıyor Çok konuşulacak bir isim daha: Richard Rios Beşiktaş'a doğru: 2030'a kadar sözleşme Tarih belli oldu mu? Arsenal akademisinin son ürünü Ethan Nwaneri, Fenerbahçe'ye Kulislerdeki iddia gerçek olursa yüzler gülecek! Emekliye bir defaya mahsus 'dev zam' Bakan Kacır ekonomik verileri değerlendirdi ‘Ekonomi 24 çeyrektir büyüyor’ Altında büyük düşüş Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’nda Yerel Uygulamalar ve Sorunlar Valiler Oturumu’nda Ele Alındı, Saha Deneyimleri Ortak Zeminde Buluştu 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti! Tahkim Kurulu’ndan Serdal Adalı kararı
Spor
5
Yeniakit Publisher
Tarih belli oldu mu? Arsenal akademisinin son ürünü Ethan Nwaneri, Fenerbahçe'ye

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarih belli oldu mu? Arsenal akademisinin son ürünü Ethan Nwaneri, Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

#1
Foto - Tarih belli oldu mu? Arsenal akademisinin son ürünü Ethan Nwaneri, Fenerbahçe'ye

U23 transferi için çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, Arsenal'in yeni wonderkidi Ethan Nwaneri'ye kanca attı. Sarı-lacivertli yönetim, Ethan Nwaneri için bugün bir toplantı daha yapacak.

#2
Foto - Tarih belli oldu mu? Arsenal akademisinin son ürünü Ethan Nwaneri, Fenerbahçe'ye

Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe, U23 transferleri için mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler sol kanat için Malick Fofana'yı düşünürken, 10 numara için ise Arsenal'den Ethan Nwaneri radarda.

#3
Foto - Tarih belli oldu mu? Arsenal akademisinin son ürünü Ethan Nwaneri, Fenerbahçe'ye

Gabriel Mec transferinde Porto'nun devreye girmesi sonrası Fenerbahçe'de Ethan Nwaneri ismi gündeme geldi. TRT Spor'a göre sarı-lacivertli yönetim, İngiliz genç yıldızın kiralanması için bugün bir toplantı daha yapacak.

#4
Foto - Tarih belli oldu mu? Arsenal akademisinin son ürünü Ethan Nwaneri, Fenerbahçe'ye

Arsenal, 19 yaşındaki Nwaneri ile 2024-25 sezonu başında profesyonel sözleşme imzalamış ve oyuncuyu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TSK için ilk aşamada 6 adet üretilecek Teslim edilecek ilk HÜRJET Gök Vatan’la buluştu
Gündem

TSK için ilk aşamada 6 adet üretilecek Teslim edilecek ilk HÜRJET Gök Vatan’la buluştu

HÜRJET, yer ve taksi testlerinin tamamlanmasının ardından Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İlk pr..
Ali Karahasanoğlu’ndan KKM tartışmalarına tepki: 2021’de darbe yapılmak istendi
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan KKM tartışmalarına tepki: 2021’de darbe yapılmak istendi

Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, “Kur korumalı mevduat sıfırlanmış” başlıklı bugünkü yazısında, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması üze..
Hücredeki Filistinli kadınlara iğrenç muamele! Ben-Gvir yine kahpeliğini yaptı
Dünya

Hücredeki Filistinli kadınlara iğrenç muamele! Ben-Gvir yine kahpeliğini yaptı

Siyonist İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi basarak tepki çeken s..
YENİ Parti'nin açılışında komedi tufanı! Kimi tuttuğunu şaşıran ilçe başkanı neye hizmet ettiğini ifşa etti!
Gündem

YENİ Parti'nin açılışında komedi tufanı! Kimi tuttuğunu şaşıran ilçe başkanı neye hizmet ettiğini ifşa etti!

Masa ortaklarının tabela partisi YENİ Parti'nin Kadıköy ilçe binası açılışında rezalet üstüne rezalet yaşandı. Kürsüye çıkıp esip gürlemeye ..
Terör devleti çok rahatsız olmuştu! İstanbul’da Mekke Anlaşması Zirvesi
Gündem

Terör devleti çok rahatsız olmuştu! İstanbul’da Mekke Anlaşması Zirvesi

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak. To..
Girne'de alabora olan gemiden çok kötü haber
Gündem

Girne'de alabora olan gemiden çok kötü haber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin yaptığı açıklamada, "7 kişi hayatını kayb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23