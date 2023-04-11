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Gündem Tarihi günde dikkat çeken 'Kızılelma' diyaloğu! Erdoğan, Selçuk Bayraktar'a böyle seslendi
Gündem

Tarihi günde dikkat çeken 'Kızılelma' diyaloğu! Erdoğan, Selçuk Bayraktar'a böyle seslendi

Yeniakit Publisher
2023-04-11 11:14:00 - 2023-04-11 11:14:27

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk donanmasının hizmetine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törendeki bir diyalog ise dikkat çekti.


MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu birçok isimle beraber gemiyi ziyaret eden Erdoğan, Selçuk Bayraktar'a seslenerek "Kızılelma'yı ne zaman uçuracaksınız?" diye sordu.

Bayraktar, "2025'te gemiden görev yapmaya başlayacak" yanıtını verdi.

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