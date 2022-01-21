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Medya Tarihi film yapımcılarına çok önemli uyarı
Medya

Tarihi film yapımcılarına çok önemli uyarı

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, tarihi film ve dizilerle ilgili olarak dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 12:35:00 -

Son dönemde ekranlara gelen dizi ve filmler şiddet nokasında bazı eleştirilere neden oluyor.

Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, tarihi dizi ve film yapımcılarına önemli bir çağrı yaptı.

Karahasanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Yavuz Bahadıroğlu, tarihi sevdiren adam diye biliniyor. Genç nesle tarihi öğretme noktasında başarılı bir kalemdi. Bir roman türünde tarihi anlattığınız zaman çocuklar daha fazla ilgi gösteriyor. Yeni yeni filmler yapılıyor. Diziler yapılıyor. Belki onun da başlangıcını Yavuz Bahadıroğlu’nun tarihi olayları roman şeklinde anlatmasının payı olduğunu düşünüyorum. Ben bir çekincemi de söyleyeyim. Tarihi diziler çekilmeli. Ama biraz abartıya kaçıldığını düşünüyorum. Ben seyredemiyorum. Kafa kesme, işkence filan… Dizilerde yaşananlar gerçek hayatta olduğunda bunu eleştiriyoruz. Bu tarihi olaylarda olsa olmamalı, gösterilmemeli. Olumsuz şiddet ekrana gelmemeli. Dikkat edilmeli. Şu an kimseden, izleyenlerden herhangi bir tepki de göremiyoruz. Bunun yanında bir de sabah programları da var. 

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Yorumlar

Ömer

Tarih dizilerindeki asıl sorun diyalogcu mantık...Adab sıfır..Tarihi gerçeklerden uzak vs...Şiddet sahneleri hafif mesele...
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