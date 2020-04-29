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Aktüel

Tarihi eseri 100 milyona satmak üzereyken yakalandılar

Çanakkale’de, eski Roma dönemine ait tarihi eseri 100 milyon liraya satmaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı.

2020-04-29 15:27:00 -
Tarihi eseri 100 milyona satmak üzereyken yakalandılar

Çanakkale’de, eski Roma dönemine ait tarihi eseri 100 milyon liraya satmaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma neticesinde, Biga ilçesi Ayıtdere mevkiinde bulanan tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini piyasaya satmaya çalışan 5 kişiyi 27 Nisan Pazartesi günü suçüstü yakaladılar.


Eski Roma dönemine ait olan zemin mozaiği Müze Müdürlüğü tarafından tescillenip koruma altına alınırken, İ.S., A.A., A.C., M.D. ve İ.G. isimli 5 şüpheli şahıs, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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