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Yerel Tarihi eser niteliğinde 279 obje ele geçirildi
Yerel

Tarihi eser niteliğinde 279 obje ele geçirildi

Aksaray'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 279 obje ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 15:09:00 -
Tarihi eser niteliğinde 279 obje ele geçirildi

Aksaray'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, sikke, yüzük ve çeşitli objelerden oluşan 279 parça eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çimeli Yeni köyde İ.Ö. (33) ve Ç.C'nin (25) tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, zanlıların otomobilinde ve adreslerinde yaptığı aramada, 245'i sikke, 34'ü de yüzük ve çeşitli objelerden oluşan tarihi nitelikteki eserler buldu.

İki zanlı gözaltına alınırken el konulan toplam 279 parça tarihi eser, Aksaray Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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