0553 313 94 23

Tarihi eser kaçakçılığı ve ticareti yapan sahte polislere operasyon

Aksaray’da kendilerine polis süsü vererek tarihi eser kaçakçılığı yapan 7 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 20:35
Tarihi eser kaçakçılığı ve ticareti yapan sahte polislere operasyon

Aksaray’da kendilerine polis süsü vererek tarihi eser kaçakçılığı yapan 7 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 54 ayrı tarihi eser ele geçirilirken, çok sayıda da suç aleti elde edildi.


Operasyon, önceki gün gece Aksaray-Konya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya’ya 3 araçla tarihi eser sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, hemen harekete geçerek önceden plakaları tespit edilen biri 34, ikisi 42 plakalı otomobilleri Aksaray’da takibe aldı. Aksaray Konya karayolundan Sultanhanı ilçesine kadar araçları takip eden KOM ekipleri, Sultanhanı ilçesi girişinde operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda 3 araç da alınırken, araçlarda bulunan Yusuf K. (35), Mehmet B. (29), Ali Rıza Z. (42), Hasan Ceylani A. (18), Ramazan B. (41), Selami Y. (43) ve Ahmet Y. (33) gözaltına alındı. Ardından 3 araçta da geniş çaplı arama yapan KOM ekipleri, 1 adet polis rozeti, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kelepçe, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör basılı vaziyette 6 adet fişek, 1 adet tarihi eser olan kılıç, 1 adet tarihi eser olan kama, 2 adet heykel, 1 adet cam biblo, 2 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet tarihi eser obje, 1 adet tarihi eser bilezik, 44 adet irili ufaklı sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, şüphelilerden Ramazan B. ve Selami Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtarak tarihi eser kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali tarifi
    1. Şambali tatlısı nasıl yapılır? Şambali..
    2. Erdoğan: "Yemen'e ilk bombaları kimler..
    3. Erdoğan: "Yemen'in bir an önce yeniden..
    4. Kayseri’de 49 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Erkekler Dünya Boks Şampiyonası
    6. Selçuk Bayraktar TEKNOFEST öncesi..
    7. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler..
    8. Hazırlık maçı: Balıkesir BŞB: 83 -..
    9. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e..
    10. İspanya, Ansu Fati'ye milli formayı..
    11. Ankara'daki üçlü zirvede neler..
    12. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de..
    14. Tarihi eser kaçakçılığı ve ticareti..
    15. Bakü’de Azerbaycan-Türkiye İş Forumu..
    16. Dünya ikincisi Sümeyye Boyacı yurda..
    17. Kazada yaralandı, telefonunu elinden..
    18. Tarla yangını korkuttu
    19. Putin: "Diplomatlarımız titiz çalışma..
    20. Türkiye’nin yerli ve milli silahlı..
    21. İran’ın İsfahan eyaletinde 4.3..
    22. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler..
    23. Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı:..
    24. Eskişehirspor’da kara bulutlar..
    25. FETÖ’nün ‘Futbolda Şike’ kumpası..
    26. Çarptığı yayanın başından bir an olsun..
    27. Kontrolden çıkan aracın çarptığı 2..
    28. Yemenli Bakan Yardımcısından, Rektör..
    29. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler..
    30. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!