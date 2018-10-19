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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı

12 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 27 kişiden 8'i tutuklandı.

19 Ekim 2018 Cuma 17:20
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 27 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Ekim'de İstanbul, Afyonkarahisar, Antalya, Muğla, Kırklareli, Gaziantep, Bartın, Niğde, Nevşehir, Bursa, Aksaray ve Konya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ele geçirilen 14 bin parça tarihi eser, 450 bin avro, 33 bin 300 dolar ve 276 bin lira İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına sergilendi.

Ele geçirilen eserler arasında bulunan, Grek, Roma, Bizans ve İslami döneme ait pişmiş toprak ve bronz kandiller, pişmiş toprak ve bronz heykeller, hayvan figürleri, mezar stelleri, anıt taşları, M.Ö 2600 dönemine ait yardımcı sikkeler, M.Ö 2100 dönemine ait sikkeler, 15 milyon yıl öncesine ait balık fosilleri, neolitik döneme ait taş balta uçları, tanrı heykelleri, insan figürleri ve savaş tanrısı Ares figürlü at alınlığı dikkati çekti.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:20
  1. Bartın
  2. Aksaray
  3. Niğde
  4. Nevşehir
  5. Muğla
  6. Konya
  7. Kırklareli
  8. Gaziantep
  9. Bursa
  10. Antalya
  11. Afyon
  12. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  13. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
  14. operasyon
  15. tarihi eser kaçakçılığı

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