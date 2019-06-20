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Tarihi dokular mobeseler ile yakından izleniyor

Sivirihisar Belediyesi tarihi dokunun bulunduğu yerlere güvenliği sağlamak amacıyla MOBESE kamereler yerleştirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:03
Tarihi dokular mobeseler ile yakından izleniyor

Sivirihisar Belediyesi tarihi dokunun bulunduğu yerlere güvenliği sağlamak amacıyla MOBESE kamereler yerleştirdi.


Sivrihisar Belediyesi ilklere imza atmaya devam ediyor. Tarihi dokuyu korumak adına ilçenin belli noktalarına MOBESE kameraları yerleştiren Sivrihisar Belediyesi, Saat Kulesi, Kilise, Açık Hava Heykel Müzesi, Uça Park ve Cam Seyir Tepesi alanlarına zarar gelmemesi adına güvenlik amacıyla kameralarla yakından takip ediyor.


Turizmle iç içe olan, gelen turistlere tarihi ve sanat eserleriyle birlikte muhteşem anlar yaşatan Sivrihisar’da, daha iyi hizmet edebilme ve tarihi dokuların korunabilmesi adına Sivrihisar Belediyesi ilçenin belli noktalarına MOBESE kamera sistemler yerleştirerek tarihi alanları yakından takip ediyor. Turizmi Sivrihisar’a taşıyan ve yaptığı eserlerle ilçeye canlılık getiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yapılan eserlerin zarar görmemesi ve tarihi dokuları korumak adına yeniliklere imza atmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:03
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