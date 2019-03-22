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Tarihi Diyarbakır evleri turizme kazandırılıyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bazalt taştan yapılan, bir dönem kalabalık ailelerin yaşamını sürdürdüğü avlulu evler, devlet katkısıyla yöre mimarisine uygun restore ediliyor.

22 Mart 2019 Cuma 14:02
Tarihi Diyarbakır evleri turizme kazandırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının sunduğu proje ve onarımın yanı sıra TOKİ'den de kredi desteği alan vatandaşlar, öz sermayelerini de katarak, mülkiyeti kendilerine ait olan evlerini yaşamla yeniden buluşturuyor.

Turizmin canlandığı ilçede restorasyonu tamamlanan evler kafeterya, restoran olarak yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, konuklarını tarihe yolculuğa çıkarıyor.

"Turizm için ideal bir yatırım"

Evini devlet desteğiyle restore ederek işletmeye veren İbrahim Ezilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evinin restorasyondan önce çok kötü durumda olduğunu söyledi.

Tescilli tarihi evini TOKİ'den aldığı düşük faizli uzun vadeli 160 bin lira kredi katkısıyla yaklaşık 400 bin liraya restore ettiğini anlatan Ezilmez, evinin turizme kazandırılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Ezilmez, evin tapusunun kendisine ait olduğunu ancak bu tarihi yapıların devletin ve halkın da malı olduğunu bildirerek, "Yaptığımız turizm için ideal bir yatırımdır. Tarihi evlerin tümünün restorasyonunun yapılmasını ve turizme kazandırılmasını isteriz. Yeter ki; masraf edilsin, canı gönülden çalışılsın ve aslına uygun restore edilsin." dedi.

Sur'un dünya mirasında yer alan önemli bir ilçe olduğunu aktaran Ezilmez, "Sur'daki çalışmalar düşündüğümüz gibi sonuçlanırsa burası Türkiye'de turizmin kalbi olur, burası güllük gülistanlık olur." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Sur'a büyük önem veriyor"

Devletin Sur'a yaptığı yatırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ezilmez, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sur'a büyük önem veriyor. Çok sayıda yatırım var. Sur'u canlandırmak, turizme kazandırmak, buranın ekonomisini canlandırmak istiyor. Vatandaş olarak gerekli yatırımı yaptık. Cumhurbaşkanımızdan tek bir isteğimiz var turizm belgesi alabilmemiz için kolaylık sağlanması."

"Yarınlarımız için çocuklarımız için güzel eserler bırakmayı istiyoruz"

Doğduğu evini yaşamla buluşturmak için çalışma yürüten Şeyhmus Güzel de zaman içinde tahribata uğrayan evinin restore edilmesi amacıyla hazırladığı projenin onaylanmasının ardından işe başladığını söyledi.

Yaklaşık 1,5 yıldır çalışmaların sürdüğünü, yıl sonuna kadar restorasyonun tamamlanmasını umut ettiğini dile getiren Güzel, amaçlarının kente güzel bir eser kazandırmak, gelen turistleri güzel şekilde ağırlamak olduğunu vurguladı.

Sur'a yapılan çalışmaların hızlı şekilde devam ettiğine değinen Güzel, "Sonuçta her şey Diyarbakır için. Buranın tarihiyle ilgili herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Bizler faniyiz, eserler yerinde kalacak. Yarınlarımız için çocuklarımız için güzel eserler bırakmayı istiyoruz. Bu açıdan biz de özen gösteriyoruz. Devletin Sur'a yaklaşımı çok iyi ve gereken yapılıyor." ifadesini kullandı.

Güzel, Sur halkı olarak da ellerinden gelen gayreti esirgemediklerini, evinin restorasyon maliyetinin yaklaşık 650 bin lira olduğunu aktararak, Bakanlıktan 80 bin lira hibe, TOKİ'den 160 bin lira kredi desteği alarak işe başladığını kaydetti.

Kentte restore edilmeyi bekleyen çok sayıda evin bulunduğunu anlatan Güzel, bu evlere yönelik yapılacak çalışmalar için insanların teşvik edilmesinin önemine değindi.

Güzel, "Diyarbakır'ın tarihine sahip çıkmak gerekiyor. Şu anda turizm için hazırlık yapılıyor. Gün gelecek burası parmakla gösterilecek bir şehir olacak inşallah." dedi.

"Geçmişe merak başladı"

İşletmeci Ahmet Şenyiğit, böyle bir mekanın turizme kazandırılması için çok çaba harcandığını aktardı.

Kentin gelenek ve göreneklerinin geçmişte bu evlerde yaşatıldığına dikkati çeken Şenyiğit, yerli ve yabancı turistlerin bu mekanları merak ettiğini söyledi.

Geçmişte birkaç ailenin bir arada yaşadığı bu evlere ilgi gösterildiğini dile getiren Şenyiğit, "Bu evlerde her taşın kendine göre bir anlamı var. İnsanlar bu geleneği öğrenmek için geliyor. İnsanlar modern yaşamı tercih etti ama geçmişe bir merak da başladı." ifadelerini kullandı.

Şenyiğit, tarihi evlere yönelik büyük talebin olduğunu anlattı.

Müşterilerden İzzet Akdamar, kent için bu tarihi yapıların turizme kazandırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Herkese bu yapıları görmelerini tavsiye eden Akdamar, "Keşke bu restorasyon çalışmaları yıllar önce yapılmış olsaydı." diye konuştu.

Akdamar, Diyarbakır'ın bu çalışmaları hak ettiğini vurgulayarak, "Restorasyonlar ve devletin bu yönde adım atması, Sur'un tekrar halka açılması güzel. İnsanlar şimdi Diyarbakır'ı konuşuyor." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:02
  1. Diyarbakır
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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