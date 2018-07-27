Tarihi çınar devrildi! Faciadan dönüldü
Bursa'da 190 yıllık çınar ağacı bir aracın üzerine devrildi. Otomobilde kimsenin olmaması faciayı önledi.27 Temmuz 2018 Cuma 19:40
Bursa'da tarihi surların yanındaki çınar ağacı, park halindeki lüks otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde kimsenin olmaması faciayı önledi.
Merkez Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde tarihi surların yanında bulunan ve 190 yıllık olduğu belirtilen çınar ağacı, gece saat 03.00 sıralarında kökünden devrildi.
200 BİN TL'LİK ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE
Dev ağaç, park halinde bulunan Bülent Argın'a ait lüks otomobilin üzerine yattı. 200 bin TL değerindeki araçta büyük hasar oluştu. Gece sokakta kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
EKİPLER TARAFINDAN PARÇALANDI
Köklerindeki çürüme nedeniyle devrildiği değerlendirilen ağaç, sabah belediye ekipleri tarafından parçalanarak aracın üzerinden kaldırıldı.
İşte olay yerinden görüntüler;
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