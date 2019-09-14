0553 313 94 23

Tarihi çarşıda temizlik seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ilçede başlattığı temizlik kampanyası devam ediyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:51
Tarihi çarşıda temizlik seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ilçede başlattığı temizlik kampanyası devam ediyor. “İzmir’e toz kondurmuyoruz” sloganı ile her hafta başka bir ilçede yürütülen temizlik çalışmalarının Kemeraltı ayağına İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer de katıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Çiçek gibi bir İzmir” sloganıyla 11 ilçesinde başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor. Seferberlik kapsamında temizlik işlerinde çalışan sayısı artırıldı, yeni araç ve gereçler alındı. Seferberliğin bir parçası olarak da her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede mıntıka temizliği yapılması kararlaştırıldı. Bu çalışmaya da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin temizlik ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da katılarak destek veriyor.


Bu hafta İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısında yürütülen temizlik çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZELMAN Ana Okulları’nın öğrencileriyle birlikte tarihi çarşıda temizlik yaptı. Mini süpürge arabasının şoför koltuğuna geçen Başkan Soyer, “Yerde tek bir izmarit bile bırakmayacağız” dedi. Başkan Soyer’e, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Kemeraltı esnafı da destek verdi.



“Ağaç yaşken eğilir”


İZELMAN Ana Okulları öğrencileri, temizlik sırasında atık materyallerden hazırladıkları müzik aletleri ve kıyafetlerle hazırladıkları ‘Sev Dünyayı’ şarkılarıyla bir gösteri gerçekleştirdi. 5 yaşındaki Emir Doğan Başkan Soyer’e, “Çok mutluyum. Bu dünyayı güzel bırakmalıyız. Size teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Soyer ardından mini süpürge koltuğuna geçerek araçla süpürge yaptı. Kemeraltı’nı boydan boya dolaşan Başkan Soyer, Kemeraltı esnafıyla da sohbet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:51
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonya’da geyikten sürücü adayına unutamayacağı sürüş dersi
    1. Polonya’da geyikten sürücü adayına..
    2. Erciş’te ‘Teröre Lanet’ mitingi
    3. Blaundus Antik Kentinde arkeolojik..
    4. Eskişehir'de kan donduran olayda..
    5. Otomotiv üretimi 8 ayda yüzde 11 azaldı
    6. Canikli, Halk Ekmek zammını..
    7. TİKA’dan, Moro Müslümanlarına eğitim..
    8. Sinop’ta CHP’li meclis üyeleri eğitim..
    9. Lenf bezi büyümesi nedir tedavisi..
    10. Yatırımcılar ile başkan buluştu
    11. Maltepe’de boşaltılan riskli binadan..
    12. İngiltere'de saraydan altın klozet..
    13. Egemen Bağış: Türkiye'ye uyguladığı..
    14. Diyarbakır’da skandal olay! Acılı..
    15. 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu
    16. Eğitim Bir Sen’li kadınlardan,..
    17. Boyabat, cam terasa kavuşuyor
    18. Terörden arındırılan bölge hem huzura..
    19. Bu da çobanların bayramı
    20. Şanlıurfa’da teröre tepki yürüyüşü
    21. 14 Eylül Siirt’in Şeref Günü..
    22. Gazeteci, yolda bulduğu yaralı martıyı..
    23. Yanan motosikletiyle uzaklaştı
    24. Ataşehir’de parkta silahlı saldırı: 2..
    25. Bahçeli'den HDP'li vekile sert tepki!
    26. 17 yıldır Başkan Erdoğan'la ilgili..
    27. Mezitli Belediyesi aşure dağıttı
    28. Erman Toroğlu’ndan olay yorum! ‘Terim..
    29. "İlk yardım hayat kurtarır, Emine..
    30. MÜSİAD Kadın’dan Diyarbakır annelerine..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...