Tarihi çarşıda temizlik seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ilçede başlattığı temizlik kampanyası devam ediyor. “İzmir’e toz kondurmuyoruz” sloganı ile her hafta başka bir ilçede yürütülen temizlik çalışmalarının Kemeraltı ayağına İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Çiçek gibi bir İzmir” sloganıyla 11 ilçesinde başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor. Seferberlik kapsamında temizlik işlerinde çalışan sayısı artırıldı, yeni araç ve gereçler alındı. Seferberliğin bir parçası olarak da her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede mıntıka temizliği yapılması kararlaştırıldı. Bu çalışmaya da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin temizlik ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da katılarak destek veriyor.

Bu hafta İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısında yürütülen temizlik çalışmalarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZELMAN Ana Okulları’nın öğrencileriyle birlikte tarihi çarşıda temizlik yaptı. Mini süpürge arabasının şoför koltuğuna geçen Başkan Soyer, “Yerde tek bir izmarit bile bırakmayacağız” dedi. Başkan Soyer’e, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Guruşçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Kemeraltı esnafı da destek verdi.

“Ağaç yaşken eğilir”

İZELMAN Ana Okulları öğrencileri, temizlik sırasında atık materyallerden hazırladıkları müzik aletleri ve kıyafetlerle hazırladıkları ‘Sev Dünyayı’ şarkılarıyla bir gösteri gerçekleştirdi. 5 yaşındaki Emir Doğan Başkan Soyer’e, “Çok mutluyum. Bu dünyayı güzel bırakmalıyız. Size teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Soyer ardından mini süpürge koltuğuna geçerek araçla süpürge yaptı. Kemeraltı’nı boydan boya dolaşan Başkan Soyer, Kemeraltı esnafıyla da sohbet etti.