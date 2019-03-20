0553 313 94 23

Tarihi cami asırlar sonra ibadete açılacak

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki tarihi Ulu Cami, kalıntılarının bulunduğu bölgede yapılacak namazgah sayesinde 8 asır sonra yeniden ibadete açılacak.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:42
Tarihi cami asırlar sonra ibadete açılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Harran Ören Yeri'nin, Türkiye'nin en önemli tarihi alanlarının başında geldiğini söyledi.

Aslan, ören yerindeki Harran Ulu Cami'nin kalıntılarının bulunduğu bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığınca finanse edilen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gaziantep Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü gözetiminde başlayan restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti

Restorasyon çalışmalarının büyük hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"İnşallah restorasyonu kısa sürede tamamlayacağız ve 8 asır sonra Harran Ulu Cami'de namaz kılınmaya başlanacak. Namazgah için gerekli altyapı çalışmalarının hazırlığı da bir taraftan devam ediyor. Harran Ulu Cami, İslam mimarisinin en önemli eserlerinden birisi. İnce taş işçiliğine sahip süsleme kalıntıları bulunan cami, restorasyonun ardından büyüklüğü ve ihtişamıyla milletin karşısına çıkacak. Buradaki çalışmamız hem kültürel hem de dini mirasımızın ayağa kaldırılması anlamında büyük önem taşıyor."

"2019 sonuna yetiştirilecek"

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal da Harran Ulu Cami'nin milattan sonra 744-750'de Emeviler döneminde Halife 2. Mervan tarafından yaptırıldığını söyledi.

Burasının, Anadolu'nun en eski camilerinden olduğuna dikkati çeken Önal, yaklaşık 800 yıl önce Moğol istilası sırasında Harran Ulu Cami'nin yağmalanarak yıkıldığını, doğu cephesi, mihrabı, şadırvanı ve minaresinin büyük bölümünün ise ayakta kaldığını anlattı.

Önal, camide restorasyon çalışmalarının büyük hızla devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"2019 sonlarında buradaki restorasyon çalışmaları bitecek. Kazı alanımızda yer alan cami, etrafında çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete ve ibadete açılacak. Restorasyon tamamlandıktan sonra Türkiye'nin en zengin taş süslemeli camilerinden Harran Ulu Cami'deki bitkisel ve geometrik desenlerin olduğu yapılar daha net ortaya çıkarılacak. Gezi yollarının da yer alacağı kazı alanımız, daha iyi bir görünüme sahip olacak."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:42
  1. Gaziantep
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balık pazarında dev yayın balığı
    1. Balık pazarında dev yayın balığı
    2. Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere..
    3. Zeybekci’den seçilmesi halinde suya..
    4. Hisarcık’ta IPARD II 5. Başvuru Çağrı..
    5. En uygun uçak bileti pazar günü..
    6. Konak’taki yenilenen parklarda çocuk..
    7. "Deprem nedeniyle 10 evde hasar var"
    8. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu..
    9. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    10. Serhat Oğuz’dan genç girişimcilere..
    11. Başkan Öztürk, genç çiftlerin..
    12. Fikret Yeni’den çocuklar, yaşlılar ve..
    13. Eskigediz Belediyesi bez çanta dağıtımı
    14. AK Parti’li Kayatürk’ün seçim çalışması
    15. AB Komisyonu Başkanı Juncker: "Bu..
    16. Down sendromlulara ücretsiz checkup
    17. Down Sendromlu çocuklar başkan..
    18. Ekuban Trabzonspor’da yeniden doğdu
    19. Keçiören Belediye Başkanı Ak spor..
    20. Yeni Renault Clio Cenevre’de en iyi..
    21. Denizli Valisi Karahan: “Şu ana kadar..
    22. 3 yıllık evli genç kadın canına kıydı
    23. 32 NET Çağrı Merkezi Aydın lokasyonu..
    24. Dijital oyun bağımlılığı 'hasta' ediyor
    25. TBB’den bankalara ’pozitif ayrımcılık’..
    26. İstihdam seferberliği Gemlik’te ele..
    27. Euromonitor en değerli hızlı tüketim..
    28. Bakan Kasapoğlu’ndan milli sporcu..
    29. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    30. İcra müdüründen bu kez 6 kilogram..
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak