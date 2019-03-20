Tarihi cami asırlar sonra ibadete açılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Harran Ören Yeri'nin, Türkiye'nin en önemli tarihi alanlarının başında geldiğini söyledi.

Aslan, ören yerindeki Harran Ulu Cami'nin kalıntılarının bulunduğu bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığınca finanse edilen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gaziantep Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü gözetiminde başlayan restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti

Restorasyon çalışmalarının büyük hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"İnşallah restorasyonu kısa sürede tamamlayacağız ve 8 asır sonra Harran Ulu Cami'de namaz kılınmaya başlanacak. Namazgah için gerekli altyapı çalışmalarının hazırlığı da bir taraftan devam ediyor. Harran Ulu Cami, İslam mimarisinin en önemli eserlerinden birisi. İnce taş işçiliğine sahip süsleme kalıntıları bulunan cami, restorasyonun ardından büyüklüğü ve ihtişamıyla milletin karşısına çıkacak. Buradaki çalışmamız hem kültürel hem de dini mirasımızın ayağa kaldırılması anlamında büyük önem taşıyor."

"2019 sonuna yetiştirilecek"

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal da Harran Ulu Cami'nin milattan sonra 744-750'de Emeviler döneminde Halife 2. Mervan tarafından yaptırıldığını söyledi.

Burasının, Anadolu'nun en eski camilerinden olduğuna dikkati çeken Önal, yaklaşık 800 yıl önce Moğol istilası sırasında Harran Ulu Cami'nin yağmalanarak yıkıldığını, doğu cephesi, mihrabı, şadırvanı ve minaresinin büyük bölümünün ise ayakta kaldığını anlattı.

Önal, camide restorasyon çalışmalarının büyük hızla devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"2019 sonlarında buradaki restorasyon çalışmaları bitecek. Kazı alanımızda yer alan cami, etrafında çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete ve ibadete açılacak. Restorasyon tamamlandıktan sonra Türkiye'nin en zengin taş süslemeli camilerinden Harran Ulu Cami'deki bitkisel ve geometrik desenlerin olduğu yapılar daha net ortaya çıkarılacak. Gezi yollarının da yer alacağı kazı alanımız, daha iyi bir görünüme sahip olacak."