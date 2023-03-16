Tarihi bir maça çıkıyoruz ama yine gündem Jesus'un ta kendisi...

Brezilya Milli Takımı için Palmeiras’ın hocası Abel Ferreira ve Jorge Jesus’un adaylar arasında öne çıktığı vurgulandı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu... Fenerbahçe ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adamın son dönemde yaptığı açıklamalar Türkiye'den ayrılacağı yönünde. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı gazeteciye yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken Jorge Jesus ile ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Haber7'ye göre;

Brezilya ve Portekiz medyasında çıkan haberlere göre Brezilya Milli Takımı'nın teknik koordinatörü Ricardo Gomes, Tite'nin bıraktığı boşluk için iki teknik direktörü düşünüyor. Bu hocalar arasında Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Ferreira ile Jorge Jesus yer alıyor. Gomes yaptığı açıklamada, "Uyruk değil, yetkinlik. Kültürümüz ne olursa olsun, her zaman Brezilyalı koçlarla çalıştık. Ama burada Brezilya'da başarılı olan iki kişiden bahsetmemiz gerekiyor. Biri burada. Bu durumda onu bir yabancı olarak görmüyorum. Palmeiras'ın teknik direktörü Abel Ferreira, zaten kültürümüze çok yakın. Diğeri de Jesus... İki isim de bize yabancı değil" dedi.

FLAMENGO DA TAKİPTE

Gomes'in açıklamaları sonrası Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalleri daha da arttı. Jesus'un ismi Flamengo ile de anılıyor.

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BREZİLYA MEDYASI GENİŞ YER AYIRDI

Brezilya ve Portekiz medyası, Abel Ferreira ve Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı için en güçlü adaylar olduğunu sayfalarına taşıdı.