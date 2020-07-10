Tarihi Ayasofya kararı sonrası HDP'den skandal açıklama
Ayasofya'nın yeniden camii olarak ibadete açılması kararı terör destekçisi HDP'yi rahatsız etti. HDP'li Garo Paylan sosyal medya hesabı üzerinden skandal sözler sarfetti.
yeniakit.com.tr
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Verilen karar sonrası Ayasofya yeniden camiye dönüştürülecek.
Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'nın 86 yıllık esaretinin son bulması terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi rahatsız etti.
Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararının Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki gerilimi artıracağını ileri süren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, skandal sözler sarfetti.
Paylan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararıyla; ülkemizdeki Hristiyanlar, Avrupa’daki Müslümanlar için hayat daha da zorlaşacaktır. Ayasofya, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki gerginliği azaltan bir mabetti. Ayasofya’nın kubbesi hepimize yeterdi. Yazık ettiniz..." ifadelerini kullandı.