Tarihi Antakya yapıları ve sokakları restore ediliyor

HATAY (AA) - Asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'ın Antakya ilçesindeki tarihi yapılar ve sokaklarda zemin iyileştirme ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ekiplerinin Hatay'ın milattan önce 300 yılına dayanan tarihi kültürüne sahip çıkmak için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Ekiplerin tarihin izlerine tanıklık eden tarihi yapıları ve sokakları kente yeniden kazandırmak için 15 farklı mahalledeki 5 bin 211 metrelik yolda cephe ve zemin iyileştirme çalışması yaptığı bildirildi.

Açıklamada, zaman içinde hasar görmüş ahşap çatılar ile yapıları özgün haline uygun olarak restore eden ekiplerin çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağı kaydedildi.