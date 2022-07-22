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Gündem Tarihi anlaşmaya damga vuran anlar! Başkan Erdoğan Bakan Hulusi Akar'ı böyle uyardı
Gündem

Tarihi anlaşmaya damga vuran anlar! Başkan Erdoğan Bakan Hulusi Akar'ı böyle uyardı

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma İstanbul'da imzalandı. Törene imzaladığı sözleşmeyi elinde tutan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı karşı tarafla değiş tokuş etmesi konusunda uyaran Başkan Erdoğan'ın hareketi damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 20:30:00 - 2022-07-22 20:30:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti.

İmzayı attıktan sonra bir süre bekledi

Guterres'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peş peşe yaptığı kısa konuşmaların ardından imza aşamasına geçildi. Türkiye tarafında anlaşmaya imza atan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, imzayı attıktan sonra bir süre belgeyi elinde tuttu.

Başkan Erdoğan kaş göz işaretiyle uyardı

O anlarda devreye giren Başkan Erdoğan, Bakan Akar'a kaş göz işareti yaparak elindeki belgeyi karşı tarafla değiş tokuş etmesi konusunda uyarıda bulundu. Erdoğan'ın uyarısının ardından Bakan Akar, karşı taraf ile ellerinde belgeyi değiş tokuş ederek kameralara tokalaşırken poz verdiler.

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