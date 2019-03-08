Tarihi anlar! Başkan Erdoğan açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Göbeklitepe açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Göbeklitepe açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe Ören Yeri açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: Anadolu sayısız tarihi eserine bir yenisini ekliyor. Göbeklitepe insanlık tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak bir eser. Göbeklitepe Anadolu'daki medeniyet köklerinin derinliğini göstermesi bakımından referans durumundadır. Buradaki bulgular insanın dünyadaki asıl varlık gayesine çok güçlü delillerle ışık tutuyor. Göbeklitepe'nin nasıl ortaya çıkarıldığına dair ayrıntılı bilgiler az önce verildi. Göbeklitepe'nin ülkemize kazandırılması titiz bir çalışmayla olmuştur. 2011 UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Göbeklitepe nihayet geçen yıl kalıcı listeye alınmıştır. Üzerinde yaşadığımız bu toprakların eşi bulunmaz medeniyetlerin beşiği olduğu zamanla anlaşılacak. Bizim ülkemiz açık hava müzesidir. Çok yoğun bir çalışmanın ortaya konulması lazım.

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