Tarihi alanda bir kamyon çöp toplandı

Sinop Üniversitesi Arkeoloji Kulübü ile Sinop Arkeoloji Müzesi iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında kentteki arkeolojik kazı alanları temizlendi. Kampanyanın ilk gününde yaklaşık bir kamyon dolusu çöp toplandı.

Balatlar Yapı Topluluğu kazısı başta olmak üzere çok sayıda arkeolojik kazıya ev sahipliği yapan Sinop'ta, tarihi mekanların çöp alanı olmaktan kurtarılmasına yönelik kampanya başlatıldı.

Sinop Üniversitesi Arkeoloji Kulübü ile Sinop Arkeoloji Müzesi iş birliğiyle "Tarihi mekanlarımız çöplük değildir" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde İncedayı Mahallesi'ndeki, tarihi bir kilisenin kalıntılarının çıkarıldığı kazı alanında çevre temizliği yapıldı.

Etkinlikte yaklaşık bir kamyon dolusu çöp toplandı, çevre sakinlerine de söz konusu tarihi alana çöp atılmaması yönünde tavsiyede bulunuldu.

Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Kan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un tarihsel açıdan çok sayıda kazıya ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Özellikle son yıllarda Sinop Arkeoloji Müzesi tarafından yapılan kazılar sayesinde arkeolojik alanların gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayan Şahin, "Ancak bu tarihi alanların çevre sakinlerince temiz bırakılmadığını üzülerek görüyoruz." dedi.

Şahin, Müze Müdürlüğüyle toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi mekanlardaki çöplerin temizlenmesine yönelik kampanya başlattıklarına işaret ederek "Kampanyamızın ilk gününde bir kazı alanından dahi bir kamyon dolusu çöp çıktı. Maalesef bu görüntü bizleri çok üzüyor. En azından kampanyamızla insanlarda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Umarım başarılı oluruz." diye konuştu.

"TARİHİ ALANLAR ÇÖPLÜK DEĞİL"

Sinop Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Vural ise tarihi mekanların çöplük olmadığının insanlar tarafından algılanması gerektiğinin altını çizdi.

Temizlik kampanyasına katılan öğrencilere teşekkür eden Vural, tarihi mekanların temiz tutulması bilincini yaygınlaştırmaları gerektiğini aktardı.

Vural, vatandaşlardan çevreye çöp atmaları ricasında bulunarak "Genel anlamda çevremizi, doğamızı temiz tutmalıyız. Bunun yanında tarihimize saygı duymalıyız. Tarihi mekanlarımız çöplük değildir. İnsanlarımızda bu bilinç oluşmalı." dedi.

Sinop Üniversitesi Arkeoloji Kulübü Başkanı Muhammed Ali Çerezci de öğrenciler olarak topluma mesaj vermeye çalıştıklarını, temizlik çalışmalarına zaman zaman devam edeceklerini kaydetti.