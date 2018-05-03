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Tarihi alanda bir kamyon çöp toplandı

Sinop Üniversitesi  Arkeoloji Kulübü ile Sinop Arkeoloji Müzesi iş birliğiyle başlatılan kampanya  kapsamında, kentteki arkeolojik kazı alanlarında belirli aralıklarla temizlik  yapılacak. "Tarihi mekanlarımız çöplük değildir" sloganıyla başlatılan  kampanyanın ilk gününde öğrenciler, yaklaşık bir kamyon dolusu çöp topladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:55
Tarihi alanda bir kamyon çöp toplandı

Sinop Üniversitesi Arkeoloji Kulübü ile Sinop Arkeoloji  Müzesi iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında kentteki arkeolojik kazı  alanları temizlendi. Kampanyanın ilk gününde yaklaşık bir kamyon dolusu çöp  toplandı. 

      Balatlar Yapı Topluluğu kazısı başta olmak üzere çok sayıda arkeolojik  kazıya ev sahipliği yapan Sinop'ta, tarihi mekanların çöp alanı olmaktan  kurtarılmasına yönelik kampanya başlatıldı.

  Sinop Üniversitesi Arkeoloji Kulübü ile Sinop Arkeoloji Müzesi iş  birliğiyle "Tarihi mekanlarımız çöplük değildir" sloganıyla başlatılan kampanya  çerçevesinde İncedayı Mahallesi'ndeki, tarihi bir kilisenin kalıntılarının  çıkarıldığı kazı alanında çevre temizliği yapıldı.

      Etkinlikte yaklaşık bir kamyon dolusu çöp toplandı, çevre sakinlerine  de söz konusu tarihi alana çöp atılmaması yönünde tavsiyede bulunuldu.

      Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Kan Şahin,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un tarihsel açıdan çok sayıda kazıya ev  sahipliği yaptığına işaret etti.

      Özellikle son yıllarda Sinop Arkeoloji Müzesi tarafından yapılan  kazılar sayesinde arkeolojik alanların gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayan Şahin,  "Ancak bu tarihi alanların çevre sakinlerince temiz bırakılmadığını üzülerek  görüyoruz." dedi.

      Şahin, Müze Müdürlüğüyle toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla  tarihi mekanlardaki çöplerin temizlenmesine yönelik kampanya başlattıklarına  işaret ederek "Kampanyamızın ilk gününde bir kazı alanından dahi bir kamyon  dolusu çöp çıktı. Maalesef bu görüntü bizleri çok üzüyor. En azından  kampanyamızla insanlarda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Umarım başarılı  oluruz." diye konuştu.

  "TARİHİ ALANLAR ÇÖPLÜK DEĞİL"

    Sinop Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Vural ise tarihi mekanların  çöplük olmadığının insanlar tarafından algılanması gerektiğinin altını çizdi.

      Temizlik kampanyasına katılan öğrencilere teşekkür eden Vural, tarihi  mekanların temiz tutulması bilincini yaygınlaştırmaları gerektiğini aktardı.

      Vural, vatandaşlardan çevreye çöp atmaları ricasında bulunarak "Genel  anlamda çevremizi, doğamızı temiz tutmalıyız. Bunun yanında tarihimize saygı  duymalıyız. Tarihi mekanlarımız çöplük değildir. İnsanlarımızda bu bilinç  oluşmalı." dedi.

      Sinop Üniversitesi Arkeoloji Kulübü Başkanı Muhammed Ali Çerezci de  öğrenciler olarak topluma mesaj vermeye çalıştıklarını, temizlik çalışmalarına  zaman zaman devam edeceklerini kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:55
  1. Sinop
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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