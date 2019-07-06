“Tarihe not düşmek için söylüyorum” diyen Cemil Çiçek: 800 askeri dışarı çıkarmasaydık...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Cemil Çiçek, 15 Temmuz hain darbe girişimine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meclis’teki 800 askerlik koruma taburunu 2011’de Meclis’in dışına çıkardıklarını hatırlatan Çiçek, “Eğer taburu Meclis’in dışına çıkarmasaydık o gece ne Meclis’e girmek ne de mecliste darbecilere karşı duruş sergilemek mümkün olabilirdi. Bunu tarihe not düşmek için söylüyorum.” dedi.

Çiçek, Sabah’a konuştu.

“5-6 kez Başbakan’la konuştum”

“Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın eşi arayıp, ‘Fahri’yi askerler götürdü’ deyince bunun bir darbe girişimi olduğunu anladım.” diyen Cemil Çiçek, “Meclis’e geldiğimde 30 civarı eski ve mevcut milletvekili oradaydı. Arka arkaya bombalar patlamaya başladı. O gece 5-6 kez Başbakan, 3-5 kez de emniyet genel müdürü ile telefonda görüştüm. AK Partili Aydın Ünal ile birlikte tüm partilerin katılımı ile okunan darbe karşıtı bildiriyi kaleme aldık.” ifadelerini kullandı.

“Osmanlı döneminde yaşanan zındık hareketler oldu.” hatırlatmasını yapan Çiçek, “15 Temmuz da bir zındık hareketidir. Dinde olmayan bir din anlayışı ile ülkenin tüm kaynakları dışarı transfer edildi. Devleti çökertmek için alçak bir yola başvuruldu.” diye konuştu.

“800 askeri çıkarmasaydık...”

Cemil Çiçek, “Meclis’in içinde 800 askerden oluşan bir koruma taburu vardı. Eğer taburu (2011’de) Meclis’in dışına çıkarmasaydık o gece ne meclise girmek ne de Meclis’te darbecilere karşı duruş sergilemek mümkün olabilirdi. Bunu tarihe not düşmek için söylüyorum.” dedi.