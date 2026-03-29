Tarihe meydan okuyan köprü hala ayakta

Modern köprülerin atası olarak kabul edilen Menai Suspension Bridge, aradan geçen yaklaşık 200 yıla rağmen hâlâ ayakta ve aktif olarak kullanılıyor. 1826 yılında hizmete giren bu yapı, yalnızca bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda mühendislik tarihinin dönüm noktalarından biri olarak görülüyor.

Kuzey Galler ana karasını Anglesey Adası’na bağlayan köprü, ünlü mühendis Thomas Telford tarafından tasarlandı. 1819’da başlayan inşaat süreci, dönemin zorlu koşullarına rağmen tamamlanarak 1826’da trafiğe açıldı. 417 metre uzunluğundaki köprü, o dönemde dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını taşıyordu ve bu rekoru yıllarca korudu.

TEHLİKELİ YOLCULUKLARA SON VERDİ

Köprünün inşa edilmesindeki en büyük amaç, Londra ile İrlanda arasındaki ulaşımı daha güvenli hale getirmekti. Özellikle Holyhead limanına ulaşım sağlayan güzergâhta, tehlikeli feribot yolculuklarının yerine güvenli bir kara yolu alternatifi oluşturuldu.

DÖNEMİNİ AŞAN BİR YAPI

Açıldığı dönemde halk için adeta bir “mucize” olarak görülen köprü, yalnızca mühendislik değil, görsel açıdan da büyük bir etki yarattı. Uzmanlara göre bu yapı, modern asma köprülerin öncüsü olarak kabul ediliyor.

Bugün bile aktif olarak kullanılan Menai Suspension Bridge, geçmişin mühendislik dehasını günümüze taşırken, iki yüzyıllık bir başarı hikâyesi olarak ayakta durmaya devam ediyor.