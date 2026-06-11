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Dünya Doğum gününü kutladı Mehmet Öz’e Beyaz Saray daveti
Dünya

Doğum gününü kutladı Mehmet Öz’e Beyaz Saray daveti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Doğum gününü kutladı Mehmet Öz’e Beyaz Saray daveti

Beyaz Saray'daki Oval Ofiste çekilen videodaki paylaşımda Trump, yanında oturan Öz'e, "Doğum günün kutlu olsun, genç birisin önünde daha uzun yıllar var, çok harika iş çıkarıyorsun." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün doğum gününü kutlayarak, hediye olarak Beyaz Saray'ın bahçesinde hafta sonu yapılacak "Ultimate Fighting Championship (UFC)" maçına davet etti.

Öz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından videolu paylaşım yaptı.

Beyaz Saray'daki Oval Ofiste çekilen videodaki paylaşımda Trump, yanında oturan Öz'e, "Doğum günün kutlu olsun, genç birisin önünde daha uzun yıllar var, çok harika iş çıkarıyorsun." dedi.

Trump, "Sen benim doğum günümü kutlamak zorunda değilsin çünkü o konudaki rakamlar hakkında çok mutlu değilim. Yaşımdan çok hoşlanmıyorum ama yine de buradayım." şeklinde konuştu.

Öz, ofis çıkışında çektiği videoda, Trump'ın doğum günü kutlaması için 14 Haziran'da Beyaz Saray bahçesinde hazırlıkları devam eden dövüş platformunu göstererek, "Büyük dövüş burada olacak, Başkan beni doğum günüm için davet etti, aslında o gün onun doğum günü. Çok eğlenceli olacak." ifadelerini kullandı.

Öz, "Başkan Trump harika bir doğum günü hediyesi verdi... Onun doğum günü partisine katılacağım." diye konuştu.

Açık kaynaklarda Öz’ün doğum günü 11 Haziran 1960, Trump'ın doğum günü de 14 Haziran 1946 olarak görünüyor.

ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'ın bahçesinde 14 Haziran'da yapılacak Ultimate Fighting Championship (UFC) maçı, Trump'ın 80. doğum gününe denk geliyor.

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