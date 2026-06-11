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Dünya Acı haber servis edildi! Ölü sayısı arttı
Dünya

Acı haber servis edildi! Ölü sayısı arttı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Acı haber servis edildi! Ölü sayısı arttı

Lübnan’da terör devleti İsrail'in kalleş saldırılarında toplam vefat edenlerin sayısı 3 bin 700’ü aştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’a saldırılarını giderek yoğunlaştırıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı saldırılardan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 711’e, yaralı sayısının ise 11 bin 483’e yükseldiği aktarıldı.

 

Lübnan Ulusal Haber Ajansı’na (NNA) göre İsrail’in bugün Lübnan’ın güneyindeki Tyre (Sur) kentinde bir hastanenin yakınında bulunan konutu vurduğunu, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10’u hastane personeli olmak üzere 17 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırıların acil servis ve hasta odalarında da hasara yol açtığı belirtildi.

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